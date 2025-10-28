Ричмонд
Бывшего возлюбленного Дакоты Джонсон заметили в компании известной актрисы

Криса Мартина заметили на свидании с Софи Тернер
Софи Тернер
Софи ТернерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Солист рок-группы Coldplay Крис Мартин и актриса Софи Тернер, прославившаяся благодаря роли в культовом сериале «Игра престолов», были замечены вместе в общественном месте. По информации Daily Mail, 29-летняя актриса решилась на «тайное свидание» с 48-летним музыкантом.

Знаменитостей видели в неформальной обстановке, что породило слухи о возможном романе. Стоит отметить, что оба артиста недавно пережили расставания с предыдущими партнерами. Софи Тернер, которая ранее встречалась с Перегрином Пирсоном, недавно завершила свои отношения с ним. Разрыв пары стал неожиданностью для многих поклонников, однако, по информации источников, решение о расставании было обоюдным.

Тем временем Крис Мартин также пережил непростой период. Его отношения с актрисой Дакотой Джонсон, которые длились почти восемь лет, подошли к концу. Этот разрыв стал для актрисы настоящим испытанием, сильно омрачившим ее жизнь.