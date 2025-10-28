Бывшего возлюбленного Дакоты Джонсон заметили в компании известной актрисы

Знаменитостей видели в неформальной обстановке, что породило слухи о возможном романе. Стоит отметить, что оба артиста недавно пережили расставания с предыдущими партнерами. Софи Тернер, которая ранее встречалась с Перегрином Пирсоном, недавно завершила свои отношения с ним. Разрыв пары стал неожиданностью для многих поклонников, однако, по информации источников, решение о расставании было обоюдным.