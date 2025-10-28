Ричмонд
Сидни Суини рассказала о съемках третьего сезона «Эйфории»

Актриса рассказала о своем возвращении в сериал НВО
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Сидни Суини недавно поделилась важной новостью о съемках третьего сезона популярного сериала «Эйфория». Это заявление она сделала на премьере своей новой драмы «Кристи», которая состоялась на фестивале AFI.

«Я завершаю работу над “Эйфорией” через два дня», — призналась актриса. На вопрос о возможности выхода четвертого сезона Суини ответила: «Я не могу подтвердить никакую информацию».

На мероприятии Сидни рассказала о своем возвращении в сериал НВО, ставшим важной частью ее карьеры, спустя три года: «Кажется, что я возвращаюсь домой к семье. Я выросла с ними. Мне было 20 лет, когда я впервые снималась, так что возможность видеть одних и тех же людей очень умиротворяет».

Ранее Сидни Суини прокомментировала слухи о съемках в роли девушки Бонда.