Лиам Хемсворт прокомментировал свою помолвку с Габриэллой Брукс

35-летний Лиам Хемсворт рассказал о своей недавней помолвке с возлюбленной, Габриэллой Брукс, во время выступления на шоу Today в минувший понедельник.
«Я невероятно взволнован», — признался актер, когда ведущая спросила его о радостном событии.
Пара объявила о скором бракосочетании в социальных сетях в сентябре, поделившись черно-белой фотографией, на которой Брукс демонстрирует свое кольцо с бриллиантом. Актер «Голодных игр» рассказал, что предложение не было сделано на Мальдивах.
«Мы ездили туда недавно. Я как раз закончил съемки и полетел прямиком на тропический остров, где наконец распустил волосы… или снял волосы», — пошутил он, ссылаясь на свой длинный белый парик Ведьмака.
«Но нет, не на Мальдивах. На самом деле мы очень рады. Это самое счастливое время в моей жизни», — признался Лиам.
Источник, близкий к паре рассказал, что семья Хемсворта сразу же полюбила его избранницу. А также добавил, что Габриэлла кажется родственникам актера очень милой и искренней.
«Их отношения гармоничные и невероятно особенные», — заключил инсайдер.
