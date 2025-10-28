Ричмонд
Лиам Хемсворт прокомментировал свою помолвку с Габриэллой Брукс

Пара объявила о скором бракосочетании в сентябре
Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс
Лиам Хемсворт и Габриэлла БруксИсточник: Legion-Media

35-летний Лиам Хемсворт рассказал о своей недавней помолвке с возлюбленной, Габриэллой Брукс, во время выступления на шоу Today в минувший понедельник.

«Я невероятно взволнован», — признался актер, когда ведущая спросила его о радостном событии.

Пара объявила о скором бракосочетании в социальных сетях в сентябре, поделившись черно-белой фотографией, на которой Брукс демонстрирует свое кольцо с бриллиантом. Актер «Голодных игр» рассказал, что предложение не было сделано на Мальдивах.

«Мы ездили туда недавно. Я как раз закончил съемки и полетел прямиком на тропический остров, где наконец распустил волосы… или снял волосы», — пошутил он, ссылаясь на свой длинный белый парик Ведьмака.

«Но нет, не на Мальдивах. На самом деле мы очень рады. Это самое счастливое время в моей жизни», — признался Лиам.

Источник, близкий к паре рассказал, что семья Хемсворта сразу же полюбила его избранницу. А также добавил, что Габриэлла кажется родственникам актера очень милой и искренней.

«Их отношения гармоничные и невероятно особенные», — заключил инсайдер.

Ранее Майли Сайрус объяснила, почему хранит платье со знакомства с Хемсвортом.