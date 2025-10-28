Дженнифер Лоуренс рассказала о послеродовой депрессии

«Мне казалось, что каждый раз, когда он спит, он мертв. Мне казалось, что он плакал, потому что ему не нравилась его жизнь, или я, или вся его семья. Я думала, что делаю все неправильно, и что я буквально разрушаю своих детей», — поделилась Лоуренс своими страхами. Актриса также призналась, что принимала недавно разработанный препарат для лечения послеродовой депрессии, который быстро помог ей справится с симптомами.