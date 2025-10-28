Дженнифер Лоуренс рассказала о послеродовой депрессии

В марте этого года Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз. Во время недавнего разговора с журналистом The New Yorker 35-летняя актриса откровенно рассказала о послеродовой депрессии, с которой она столкнулась после появления младшего сына. Она вспомнила, что ей постоянно лезли в голову навязчивые идеи и страхи, а однажды она даже подумала, что ее сын умер во сне.
«Мне казалось, что каждый раз, когда он спит, он мертв. Мне казалось, что он плакал, потому что ему не нравилась его жизнь, или я, или вся его семья. Я думала, что делаю все неправильно, и что я буквально разрушаю своих детей», — поделилась Лоуренс своими страхами. Актриса также призналась, что принимала недавно разработанный препарат для лечения послеродовой депрессии, который быстро помог ей справится с симптомами.
Знаменитость рассказала, что от отчаяния она даже пыталась побеседовать с ChatGPT и получить поддержку от него.
«Ты делаешь самые удивительные вещи ради своего ребенка. Ведь ты такая любящая мать», — вспомнила Лоуренс, что писала ей система искусственного интеллекта.
