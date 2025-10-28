Кинофорум в Ингушетии соберет специалистов киноиндустрии России

«В рамках кинофестиваля “Золотая башня” мы проводим кинофорум “Кавказский ракурс” при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов Российской Федерации. Пригласили очень известных продюсеров, режиссеров, у нас будет принимать участие востоковед-аналитик Каринэ Геворгян. Спикерами станут известные продюсеры Алексей Рязанцев и Наталья Иванова, кинорежиссер Валерий Ахадов. Также присоединится заместитель председателя Союза кинематографистов Анатолий Лаврентьев, который сейчас тоже с нами на связи, и все представители моей профессии, коллегии по Северному Кавказу», — рассказала Дзортова.