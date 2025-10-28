Восточную сказку снимут в Республике Ингушетия

«Начиная с 90-х годов восточные сказки не снимаются — это пустая ниша. Мы будем ее снимать при поддержке Фонда кино, сейчас подаем туда заявку. И это будет новое слово не только на Северном Кавказе, но и в России», — добавила спикер.