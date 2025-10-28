Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Агент Калюжного опроверг слухи о проблемах актера в армии

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что в Семеновском полку актер якобы столкнулся с дедовщиной

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российский актер и музыкант Глеб Калюжный не сталкивался с притеснениями в армии, он проходит срочную службу в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС агент артиста Григорий Сухов.

Калюжный отправился на срочную службу 27 мая 2025 года. Telegram-канал Mash распространил информацию о том, что в Семеновском полку актер якобы столкнулся с дедовщиной. Отмечалось, что его притесняют «из-за звездного статуса и привилегий».

«Эта информация не соответствует действительности — ни одно слово. Мне кажется, такие слухи распространяют неокрепшие умы. У Глеба все хорошо, он проходит службу в армии в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.