Агент Калюжного опроверг слухи о проблемах актера в армии

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российский актер и музыкант Глеб Калюжный не сталкивался с притеснениями в армии, он проходит срочную службу в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС агент артиста Григорий Сухов.
Калюжный отправился на срочную службу 27 мая 2025 года. Telegram-канал Mash распространил информацию о том, что в Семеновском полку актер якобы столкнулся с дедовщиной. Отмечалось, что его притесняют «из-за звездного статуса и привилегий».
«Эта информация не соответствует действительности — ни одно слово. Мне кажется, такие слухи распространяют неокрепшие умы. У Глеба все хорошо, он проходит службу в армии в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.