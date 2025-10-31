О вере в домовых, роли мамы и любимых фильмах сына. Интервью с Идой Галич

Ида Галич: В прошлый раз мне очень понравился образ героини, она была близка мне своей «голодностью» до жизни и перемен, что я старалась передать через интонации. У меня общая мысль, что это отличный отечественный мультфильм, смешной для взрослых и классный для детей — настоящий хит.