О вере в домовых, роли мамы и любимых фильмах сына. Интервью с Идой Галич

Ида Галич: В прошлый раз мне очень понравился образ героини, она была близка мне своей «голодностью» до жизни и перемен, что я старалась передать через интонации. У меня общая мысль, что это отличный отечественный мультфильм, смешной для взрослых и классный для детей — настоящий хит.
Смотрел ли Леон (Леон — пятилетний сын Иды Галич. — Прим. ред.) первую часть «Финника»?
Да, смотрел. Его смотрели и мои племянники. Мы даже были с племянником на премьере.
Узнает ли Леон ваш голос в озвучании?
Голос утрирован, поэтому Леон сначала вряд ли узнавал, но сейчас, наверное, уже понимает, что это мамин голос.
Какие эмоции вы испытали, когда узнали, что «Финник» получит продолжение и ваша героиня снова появится в истории?
Конечно, обрадовалась. Хотелось бы больше реплик, но главное, что хороший мультфильм продолжается.
А что вам больше всего нравится в процессе озвучания?
Возможность примерить на себя жизнь другого персонажа, побывать в другом мире, сделать что-то необычное для себя. Особенно нравится озвучивать мультяшных персонажей. Мечтаю получить большую роль в мультфильме и полностью отдать себя герою.
Что важнее для нахождения голоса персонажа?
Важно найти «своего» режиссера, с которым все совпадает. Для меня личный опыт показал, что это ключевой момент.
Вам ближе импровизация или четкое следование сценарию?
Я люблю и умею импровизировать, но в мультфильмах, где голос идет под артикуляцию, важно следовать сценарию. Интонации можно менять, но слова — редко, чтобы не переделывать анимацию.
Что сложнее: озвучить эмоции персонажа или сдержать смех на озвучке?
А зачем сдерживать смех? Режиссер все поймет и простит, я смешливая.
Как часто вы сами смотрите мультфильмы?
Как мать пятилетнего сына — часто. Сейчас же мы каждый день смотрим что-то про футбол (фильмы про Стрельцова, Яшина, про тренеров).
Что для вас как для мамы главное в детских мультиках?
Мораль и элемент развития. Важно, чтобы мультфильм давал пищу для обсуждения («что такое хорошо»). Избегаем пустого контента без смысла, где могут быть негативные модели поведения, ведь дети все впитывают.
Как вы думаете, почему Финник так популярен у детей и взрослых?
Домовой — это исконно «темное» существо, но ему подарили светлый образ, сделав дом еще уютнее и теплее. Думаю, в этом секрет его популярности.
А вы верите в домовых? Какой он — домовой Иды Галич?
Я человек боязливый. Однажды в новой квартире думала, что он есть, даже оставила ему угощение, тогда «стуки» прекратились. Хотя, возможно, я просто стала внимательнее. В плохих домовых верить не хочется. Домовой Иды Галич, наверное, похож на моего жениха (жених Иды Галич — предприниматель Олег Ледвич. — Прим. ред.).
С кем вы чаще всего ходите в кино?
Просто так, не по работе, в кино хожу редко, последний раз была с отцом и сыном на фильме «Батя 2: Дед».
Весь кинобар в вашем распоряжении: какой снек заберете в первую очередь?
Попкорн: соленый, сырный и сладкий. Заберу все!
Что бы сказала маленькая Ида, если бы узнала, что однажды станет голосом мультика?
Очень удивилась бы! В детстве я мечтала быть артисткой, стюардессой или создавать рекламу. Озвучить мультфильм — это огромное счастье: подарить персонажу свой голос навсегда, чтобы даже внуки и правнуки могли потом услышать бабушку.