Режиссерская версия мюзикла «Стиляги» выйдет в прокат 11 декабря

Режиссер Валерий Тодоровский отметил, что во время работы над фильмом не ожидал, каким станет его путь и успех. По его словам, многие предрекали проекту провал, считая, что мюзиклы в России не найдут зрителя. «Все предрекали ему полный провал. Считалось, что мюзиклы никогда не будут смотреть у нас в стране. Поэтому ни на что я особо не рассчитывал, просто хотел его сделать, потому что очень сильно горел идеей снять это кино», — рассказал Тодоровский.