Режиссерская версия мюзикла «Стиляги» выйдет в прокат 11 декабря

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Мюзикл «Стиляги» Валерия Тодоровского выпустят в повторный прокат 11 декабря. Спустя 17 лет впервые на больших экранах будет представлена режиссерская версия фильма, сообщили журналистам в пресс-службе К24.
«11 декабря кинопрокатная компания К24 выпустит в повторный прокат фильм Валерия Тодоровского “Стиляги”. Яркий, дерзкий, “свингующий” мюзикл про первую советскую субкультуру, который стал одним из самых значимых фильмов своей эпохи», — говорится в сообщении.
Действие ленты разворачивается в Москве 1955 года. Главный герой, комсомолец Мэлс, борется с движением стиляг — поклонников джаза, буги-вуги и западной моды, но встреча с девушкой по прозвищу Польза меняет его жизнь.
В ролях — Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Максим Матвеев, Евгения Брик, Екатерина Вилкова, Игорь Войнаровский, а также Олег Янковский, для которого фильм стал одним из последних в карьере.
Режиссер Валерий Тодоровский отметил, что во время работы над фильмом не ожидал, каким станет его путь и успех. По его словам, многие предрекали проекту провал, считая, что мюзиклы в России не найдут зрителя. «Все предрекали ему полный провал. Считалось, что мюзиклы никогда не будут смотреть у нас в стране. Поэтому ни на что я особо не рассчитывал, просто хотел его сделать, потому что очень сильно горел идеей снять это кино», — рассказал Тодоровский.
Музыкальное оформление включает хиты групп «Кино», «Браво», Nautilus Pompilius, «Чайф» и других исполнителей в аранжировке Константина Меладзе и Ольги Ципенюк. Мюзикл «Стиляги» 2008 года получил премии «Ника» и «Золотой орел» как лучший игровой фильм и завоевал статус культового.