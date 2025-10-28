Кустурица назвал Netflix самым плохим явлением в мире

Ранее Кустурица раскритиковал современный кинематограф и заявил, что в новых фильмах часто отсутствует мораль. По мнению постановщика, кино теперь создается как рекламный продукт. Режиссер отметил, что раньше мир был разделен между голливудскими фильмами и авторскими фильмами, но сейчас их попросту нет.