Кустурица назвал Netflix самым плохим явлением в мире

Режиссер Кустурица раскритиковал идеологическую составляющую платформы
Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Алексей Молчановский

Культовый сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о негативном влиянии американской стриминговой платформы Netflix на киноиндустрию. Его цитирует «Пятый канал».

«Это самое плохое, что может быть в мире», — высказался артист. Он подчеркнул, что Netflix добился значительных успехов на технологическом уровне, однако раскритиковал идеологическую составляющую платформы.

«Они работают очень хорошо на высоком технологическом уровне, на пропаганде», — считает кинематографист.

Ранее Кустурица раскритиковал современный кинематограф и заявил, что в новых фильмах часто отсутствует мораль. По мнению постановщика, кино теперь создается как рекламный продукт. Режиссер отметил, что раньше мир был разделен между голливудскими фильмами и авторскими фильмами, но сейчас их попросту нет.