Сидни Суини дала первый комментарий относительно возможных съемок в предстоящей ленте о Джеймсе Бонде.
Корреспондент издания Variety спросил актрису, правда ли то, что она готовится к роли девушки знаменитого шпиона. На это звезда «Эйфории» ответила: «Честно говоря, я не знаю всех слухов о Бонде, но я всегда была большой поклонницей этой франшизы, и мне интересно и волнительно увидеть, что с ней сделают».
Суини также спросили, заинтересована ли она в съемках.
«Зависит от сценария, — сообщила актриса. — Думаю, мне было бы интереснее сыграть Джеймса Бонда».
Также по признанию актрисы, ее тянет к персонажам, которые стереотипно не вызывают симпатии.
«Мне нравится вызывать у зрителей сочувствие к таким людям», — отметила она.
Известно, что режиссером нового «Бонда» будет Дени Вильнев, а в качестве сценариста выступит Стивен Найт. Имя исполнителя главной роли пока держится в тайне.
