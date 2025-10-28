Ричмонд
Сидни Суини прокомментировала слухи о съемках в роли девушки Бонда

Звезда «Эйфории» призналась, что является большой поклонницей франшизы об агенте 007
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media

Сидни Суини дала первый комментарий относительно возможных съемок в предстоящей ленте о Джеймсе Бонде. 

Корреспондент издания Variety спросил актрису, правда ли то, что она готовится к роли девушки знаменитого шпиона. На это звезда «Эйфории» ответила: «Честно говоря, я не знаю всех слухов о Бонде, но я всегда была большой поклонницей этой франшизы, и мне интересно и волнительно увидеть, что с ней сделают».

Суини также спросили, заинтересована ли она в съемках. 

«Зависит от сценария, — сообщила актриса. — Думаю, мне было бы интереснее сыграть Джеймса Бонда».

Сидни Суини в сериале «Эйфория»
Сидни Суини в сериале «Эйфория»Источник: Legion-Media

Также по признанию актрисы, ее тянет к персонажам, которые стереотипно не вызывают симпатии. 

«Мне нравится вызывать у зрителей сочувствие к таким людям», — отметила она.

Известно, что режиссером нового «Бонда» будет Дени Вильнев, а в качестве сценариста выступит Стивен Найт. Имя исполнителя главной роли пока держится в тайне.

Ранее Сидни Суини кардинально сменила имидж.