В своем последнем видео Роман Попов поблагодарил фанатов за помощь

Актер записал трогательное послание для поклонников
Роман Попов
Роман ПоповИсточник: Legion-Media.ru

Актер Роман Попов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», в своем последнем видео обратился к фанатам, которые помогали собирать деньги на лечение. Видео было опубликовано в его Telegram-канале.

В трогательном послании к подписчикам артист благодарил всех, кто поддерживал его на фоне тяжелой болезни. Известно, что в сентябре Роман проходил очередной курс химиотерапии после рецидива онкологического заболевания. Из-за болезни Попов почти ослеп и очень плохо слышал.

Ранее стало известно, что актер Роман Попов ушел после операции из-за прободной язвы желудка из-за осложнений после химиотерапии.