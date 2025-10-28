В своем последнем видео Роман Попов поблагодарил фанатов за помощь

В трогательном послании к подписчикам артист благодарил всех, кто поддерживал его на фоне тяжелой болезни. Известно, что в сентябре Роман проходил очередной курс химиотерапии после рецидива онкологического заболевания. Из-за болезни Попов почти ослеп и очень плохо слышал.