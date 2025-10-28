Режиссер Богданов отметил ответственность и доброту актера Попова

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки», актер Роман Попов, был очень добрым, ответственным человеком. Узнав о страшном диагнозе, он боролся с онкологией, как только мог. Об этом «Известиям» 28 октября рассказал режиссер и актер Антон Богданов.