Режиссер Богданов отметил ответственность и доброту актера Попова

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки», актер Роман Попов, был очень добрым, ответственным человеком. Узнав о страшном диагнозе, он боролся с онкологией, как только мог. Об этом «Известиям» 28 октября рассказал режиссер и актер Антон Богданов.
«Хороший, веселый парень. Он снимался у меня в детской картине. Очень ответственный, шебутной, очень добрый парень. Но, к сожалению, беспощадная болезнь», — поделился Богданов.
О смерти Попова 28 октября сообщил источник «Известий». Актер скончался в возрасте 40 лет от рецидива рака головного мозга. Позднее друг артиста, резидент Comedy Club Оганес Григорян сообщил, что обнаруженный у актера рецидив рака мозга развивался очень быстро.