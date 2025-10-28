Завуч школы, Наталья Николаевна, наконец решается расставить точки над «i». Долгое время она скрывала свои чувства к директору, но усталость от постоянного напряжения подталкивает ее к увольнению. Однако коллеги не дают ей просто уйти: в финале все — и даже ученики — просят ее остаться. Сцена на концерте становится поворотной: кажется, Наталья все-таки остается, а ее личная жизнь получает шанс на продолжение.