Анна Пересильд, несмотря на съемки в кино, успевает посещать школу, причем очно. Накануне она дала интервью Федору Бондарчуку в рамках программы «Кино в деталях» и рассказала, что перед записью выпуска как раз побывала на уроках.
«Это редко бывает, что я туда хожу, особенно в последнее время. Но понимаю, что надо. Я не перешла на онлайн-обучение. Мне бы было безумно тяжело так учиться, потому что я такой человек, которому важно быть с людьми, общаться, разговаривать. Как-то скучно быть на онлайн-обучении», — отметила 16-летняя актриса.
Летом 2025 года она окончила девятый класс, а в сентябре пошла в десятый. Пересильд признается, что с учебой ей помогает бабушка. По словам юной актрисы, у родственницы есть копии всех ее учебников, и она помогает ей готовиться к урокам.
Но в школе актрисе приходится сталкиваться с другими трудностями. После выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором она сыграла школьницу Айгуль, ей стало тяжело общаться с одноклассниками. Звезда фильма «Алиса в Стране Чудес» не скрывает, что часто сталкивается с буллингом.
«Сегодня я, так сказать, получила порцию этого негатива. Мне сказали: “Кто ее когда-то буллил, кто вообще что-то плохое говорил? Такого не было!” Мне сказали, что я ни с кем не здороваюсь, что я зазвездилась. Я достаточно вежливый человек, я со всеми здороваюсь. В общем, там все непросто. И главное, что классная мне плюс-минус верит. Она почему-то говорит мне: “Ну как так? Почему они так? Должны же, наоборот, радоваться за тебя…”» — высказалась Пересильд.
Актриса признается, что после окончания школы планирует получить профессиональное актерское образование в одном из театральных вузов.
