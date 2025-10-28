Проект Надежды Михалковой создавался не для того, чтобы пугать или развлекать. Это история о вине, эмоциях и взрослении, которая должна попасть в самое сердце. Фильм давно обсуждают: и тему выбрали щекотливую, и команда у проекта вполне звездная. Плюс у зрителей еще свежи воспоминания о сериале «Номинация» авторства Михалковой, так что интерес к новой работе высок.
Известно ли, когда выйдет фильм «Огненный мальчик»
Премьера фильма «Огненный мальчик» в России состоится 6 ноября 2025 года. За выпуск отвечает компания «Вольга». Так что если вдруг в ноябре станет зябко, всегда можно согреться драмой и «огненными» переживаниями главного героя.
О чем будет фильм «Огненный мальчик»
Макс – парень, у которого есть все. Кроме нормального разговора с матерью. Одна ночь в клубе превращается в кошмар: незнакомец поджигает себя с помощью зажигалки, которую тому дал Макс. Видео разлетается по интернету, а мать, занятая переизбранием, отправляет сына подальше от скандала. Там, в глубине российской провинции, парень впервые сталкивается с самим собой, огромным чувством вины и вопросами, которые так просто не сгорают.
Как проходили съемки фильма «Огненный мальчик»
Создатели картины выбрали для истории визуальный путь артхауса. Картине присущи медленный темп, внимательные крупные планы и целая коллекция природных образов: от мистических лесов до трепещущих крыльев бабочки. Оператор Алишер Хамидходжаев рисует камерой настоящую галерею образов, где мир вокруг героя важен не меньше, чем его внутренний шторм. Это кино, где даже муравей в кадре не случайность.
Кто снимается в фильме «Огненный мальчик»
Команда актеров собралась опытная и эмоциональная, так что градус фильма обещает быть высоким.
Юлия Высоцкая исполняет роль высокопоставленной чиновницы. Женщина строго следует карьерному маршруту, и ее решения определяют судьбу ее сына.
Денис Косиков играет Макса. Молодой человек из обеспеченной семьи, который оказывается в центре трагического события и пытается справиться с тяжелым чувством вины.
Анна Михалкова предстает в образе женщины, у которой Макс находит временное убежище подальше от города. Ее героиня помогает парню взглянуть на себя со стороны.
Александр Устюгов играет местного жителя, вовлеченного в события вокруг Макса. Его персонаж добавляет динамики и конфликта в непростые отношения героя с окружающими.
Елизавета Ищенко исполняет роль девушки, с которой Макс сталкивается в деревне. Ее персонаж становится частью перемен героя.
Оксана Акиньшина появляется в роли сестры героини Юлии Высоцкой, с которой у последней непростые отношения. Их линия подчеркивает семейный разлад, затрагивающий всех вокруг.
Также в фильме задействованы Богдан Голощук, Сергей Балашов, Оксана Суркова, Валерий Борисов и другие актеры.
«Огненный мальчик» — драма о вине, выборе между карьерой и любовью к ребенку и взрослении, которое всегда обжигает.