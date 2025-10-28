Макс – парень, у которого есть все. Кроме нормального разговора с матерью. Одна ночь в клубе превращается в кошмар: незнакомец поджигает себя с помощью зажигалки, которую тому дал Макс. Видео разлетается по интернету, а мать, занятая переизбранием, отправляет сына подальше от скандала. Там, в глубине российской провинции, парень впервые сталкивается с самим собой, огромным чувством вины и вопросами, которые так просто не сгорают.