Что известно о фильме «Огненный мальчик»: дата выхода и другие подробности драмы о взрослении

Когда на большие экраны выйдет фильм «Огненный мальчик» давно интересовало тех, кто следит за новыми российскими драмами. Дата уже объявлена, и ждать осталось совсем недолго
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Огненный мальчик
Кадр из фильма «Огненный мальчик»

Проект Надежды Михалковой создавался не для того, чтобы пугать или развлекать. Это история о вине, эмоциях и взрослении, которая должна попасть в самое сердце. Фильм давно обсуждают: и тему выбрали щекотливую, и команда у проекта вполне звездная. Плюс у зрителей еще свежи воспоминания о сериале «Номинация» авторства Михалковой, так что интерес к новой работе высок. 

Известно ли, когда выйдет фильм «Огненный мальчик»

Премьера фильма «Огненный мальчик» в России состоится 6 ноября 2025 года. За выпуск отвечает компания «Вольга». Так что если вдруг в ноябре станет зябко, всегда можно согреться драмой и «огненными» переживаниями главного героя.

О чем будет фильм «Огненный мальчик»

Кадр из фильма Огненный мальчик
Кадр из фильма «Огненный мальчик»

Макс – парень, у которого есть все. Кроме нормального разговора с матерью. Одна ночь в клубе превращается в кошмар: незнакомец поджигает себя с помощью зажигалки, которую тому дал Макс. Видео разлетается по интернету, а мать, занятая переизбранием, отправляет сына подальше от скандала. Там, в глубине российской провинции, парень впервые сталкивается с самим собой, огромным чувством вины и вопросами, которые так просто не сгорают.

Как проходили съемки фильма «Огненный мальчик»

Кадр из фильма Огненный мальчик
Кадр из фильма «Огненный мальчик»

Создатели картины выбрали для истории визуальный путь артхауса. Картине присущи медленный темп, внимательные крупные планы и целая коллекция природных образов: от мистических лесов до трепещущих крыльев бабочки. Оператор Алишер Хамидходжаев рисует камерой настоящую галерею образов, где мир вокруг героя важен не меньше, чем его внутренний шторм. Это кино, где даже муравей в кадре не случайность.

Кто снимается в фильме «Огненный мальчик»

Команда актеров собралась опытная и эмоциональная, так что градус фильма обещает быть высоким.

Денис Косиков в фильме Огненный мальчик
Денис Косиков в фильме «Огненный мальчик»

  • Юлия Высоцкая исполняет роль высокопоставленной чиновницы. Женщина строго следует карьерному маршруту, и ее решения определяют судьбу ее сына.

  • Денис Косиков играет Макса. Молодой человек из обеспеченной семьи, который оказывается в центре трагического события и пытается справиться с тяжелым чувством вины. 

  • Анна Михалкова предстает в образе женщины, у которой Макс находит временное убежище подальше от города. Ее героиня помогает парню взглянуть на себя со стороны.

  • Александр Устюгов играет местного жителя, вовлеченного в события вокруг Макса. Его персонаж добавляет динамики и конфликта в непростые отношения героя с окружающими.

  • Елизавета Ищенко исполняет роль девушки, с которой Макс сталкивается в деревне. Ее персонаж становится частью перемен героя.

  • Оксана Акиньшина появляется в роли сестры героини Юлии Высоцкой, с которой у последней непростые отношения. Их линия подчеркивает семейный разлад, затрагивающий всех вокруг.

Оксана Акиньшина и Юлия Высоцкая в фильме Огненный мальчик
Оксана Акиньшина и Юлия Высоцкая в фильме «Огненный мальчик»

Также в фильме задействованы Богдан Голощук, Сергей Балашов, Оксана Суркова, Валерий Борисов и другие актеры. 

«Огненный мальчик» — драма о вине, выборе между карьерой и любовью к ребенку и взрослении, которое всегда обжигает.