Это история о Майкле Майерсе, который в детстве жестоко убил свою сестру и попал в психлечебницу. Повзрослев, он сбегает и возвращается в родной город, чтобы в ночь на Хэллоуин устроить кровавую резню. За кадром культовой картины разворачивалась не менее напряженная драма — гонка со временем и бюджетом. В статье расскажем некоторые секреты о том, как снимали фильм «Хэллоуин», который навсегда изменил жанр ужасов.
Особенности съемочного процесса
Производственный процесс «Хэллоуина» можно охарактеризовать как метод вынужденной креативности в условиях строжайшего бюджета. Работая с минимальными ресурсами, Джон Карпентер и его команда были вынуждены отойти от стандартных голливудских практик, сделав ставку на новаторские режиссерские и операторские решения, которые впоследствии и определили уникальную атмосферу картины.
Сверхбыстрые съемки
Весь фильм был снят за 21 день весной 1978 года. Последней сняли начальную сцену убийства сестры, потому что команда долго не могла найти подходящего актера на роль маленького Майкла.
Камера от первого лица
Карпентер мастерски использовал съемку с точки зрения убийцы. Знаменитая начальная сцена, где мы глазами Майкла подглядываем за сестрой и затем совершаем убийство, мгновенно погружает зрителя в шкуру маньяка. Этот прием, позже ставший клише, в 1978 году был новаторским и шокирующим для американского зрителя.
Маска из магазина
Художник Томми Ли Уоллес купил в ближайшем магазине маску капитана Кирка из «Звездного пути» за пару долларов. Он расширил глазницы, побелил ее и слегка изменил прическу. Так из нехватки средств родился один из самых узнаваемых и пугающих образов в истории кино.
Самостоятельный саундтрек
Пугающую музыкальную тему написал и исполнил на синтезаторе сам Джон Карпентер. Эта минималистичная, но пронзительная мелодия стала таким же символом ужаса, как и сам Майкл Майерс.
Игра со светом и тенью
Из-за скромного бюджета оператор Дин Канди был вынужден использовать простые, но эффективные приемы. Он часто снимал в сумерках, чтобы скрыть дешевые декорации, и использовал минимальное освещение, создавая ощущение постоянной угрозы, таящейся в темноте.
«Шкала ужаса» для актеров
Чтобы помочь Джейми Ли Кертис выстраивать эмоции, Карпентер придумал «шкалу ужаса». Он буквально говорил ей: «В этой сцене твой страх на уровне шесть, а в следующей — уже девять с половиной». Это помогло начинающей актрисе выдать убедительную игру.
Смерть без крови
В фильме мало крови. Это была не творческая концепция, а вынужденная мера. Денег на качественный грим и спецэффекты почти не было. Однако это пошло фильму на пользу, заставив режиссера работать через саспенс и воображение зрителя.
Когда проходили съемки фильма «Хэллоуин»
Съемки картины стартовали весной 1978 года и, как уже упоминалось, уложились в три недели. Сценарий Джон Карпентер и продюсер Дебра Хилл написали всего за 10 дней. Вдохновением им послужили языческие традиции Хэллоуина и идея о бессмертном зле. Съемки проходили в Южной Пасадине и Голливуде, которые с успехом изобразили провинциальный Иллинойс.
Бюджет съемок фильма «Хэллоуин»
Бюджет «Хэллоуина» стал притчей во языцех: он составил всего 325 000 долларов. При этом фильм оказался одним из самых доходных в истории, заработав только в Америке около 40 млн долларов. Для сравнения, Карпентер до этого снял «Нападение на 13-й участок» за 100 000 долларов, так что новая сумма казалась ему целым состоянием. Половина бюджета ушла на аренду качественных камер Panavision. Актеры снимались в своей одежде, а гардероб Джейми Ли Кертис купили в дешевом магазине J. C. Penney.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Главной сложностью был, конечно, бюджет. Но команда превратила недостатки в достоинства.
Реквизит и костюмы: все делалось из подручных материалов или покупалось в дешевых магазинах.
Кастинг актеров: на роль доктора Лумиса хотели пригласить Кристофера Ли или Питера Кашинга, но оба актера отказались из-за мизерного гонорара. Позже Ли назовет свой отказ самой большой ошибкой в карьере.
Маска: изначально Майкла хотели нарядить в маску клоуна, но в итоге нашли гениальное бюджетное решение с маской Кирка.
Со всеми трудностями справились благодаря энтузиазму и дружеской атмосфере на площадке. Карпентер четко знал, чего хочет, и его команда шла за ним.
Какие актеры сыграли в фильме «Хэллоуин»
Актерский состав «Хэллоуина» по большей части состоял из дебютантов и друзей режиссера.
Дональд Плезенс (доктор Лумис) изначально не горел желанием сниматься, но его дочь уговорила его, посмотрев «Нападение на 13-й участок». Он стал самым высокооплачиваемым актером проекта, получив 20 000 долларов.
А вот Майкла Майерса сыграли сразу шесть человек.
Ник Касл (друг Карпентера) — основное воплощение Майкла. Его плавная, почти танцующая походка стала ключевой в образе. Работал за 25 долларов в день.
Тони Моран — его лицо мы видим в кульминации, когда Лори срывает маску. Хилл и Карпентер выбрали его за «ангельские» черты, которые должны были шокировать зрителей.
Дебра Хилл (продюсер) — ее рука изображает руку маленького Майкла в первой сцене.
Томми Ли Уоллес (художник) — играл Майкла в нескольких эпизодах, включая сцену взлома шкафа.
Джим Уилборн (каскадер) — изобразил падение Майкла из окна в финале.
Уилл Сэндин — сыграл 6-летнего Майкла в прологе.
Интересные факты о фильме «Хэллоуин»
Одна из самых напряженных сцен фильма — преследование героинь на автомобиле — была снята при ярком дневном свете. Этот пример прекрасно иллюстрирует, что настоящий ужас рождается не из темноты и декораций, а из режиссерского мастерства. Подобных интересных деталей в создании «Хэллоуин» немало, и вот некоторые из них.
Имена из реальной жизни. Лори Строуд — имя бывшей девушки Карпентера, а Майкл Майерс — так звали дистрибьютора его предыдущего фильма в Европе. Город Хэддонфилд — родной город продюсера Дебры Хилл.
Дань уважения Альфреду Хичкоку. Имя Томми Дойла взято из фильма «Окно во двор», а медсестра Мэрион Чемберс носит имя героини «Психо». Карпентер открыто заявлял о влиянии Хичкока на свою работу.
Сигарета с марихуаной. В сцене, где Лори курит, по сценарию была сигарета с марихуаной. Цензоры этого не заметили, и эпизод остался в фильме, что нарушило созданный позже «закон» о том, что выживает только непорочная героиня.
Камео продюсера. Мустафа Аккад, сирийский продюсер, профинансировавший фильм, мельком появляется в роли доктора в психлечебнице.
Призрак в титрах. В финальных титрах Майкл Майерс указан не по имени, а как The Shape («Призрак»). Это подчеркивало его нечеловеческую, почти сверхъестественную сущность.
Песня по случаю. Песня (Don't Fear) The Reaper группы Blue Öyster Cult, звучащая в машине, была одной из любимых песен Карпентера. Он лично выбрал ее для саундтрека.
Сам себе Майерс. По слухам, в нескольких кадрах Майкла Майерса сыграл сам Джон Карпентер. Проверить это уже невозможно, но такая легенда идеально вписывается в дух этой авантюрной съемочной группы.