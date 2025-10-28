Бюджет «Хэллоуина» стал притчей во языцех: он составил всего 325 000 долларов. При этом фильм оказался одним из самых доходных в истории, заработав только в Америке около 40 млн долларов. Для сравнения, Карпентер до этого снял «Нападение на 13-й участок» за 100 000 долларов, так что новая сумма казалась ему целым состоянием. Половина бюджета ушла на аренду качественных камер Panavision. Актеры снимались в своей одежде, а гардероб Джейми Ли Кертис купили в дешевом магазине J. C. Penney.