Вокруг проекта «Слепленный город» множество ожиданий — ведь все выглядит так, будто нас ждет тщательно сконструированный криминальный боевик с серьезными амбициями. В статье рассказываем, когда выйдет сериал, кто принимал участие в его создании и о чем он будет.
Известно ли, когда выйдет 1-й сезон сериала «Слепленный город»
Премьера запланирована на 5 ноября 2025 года. В первый день стартуют сразу несколько серий, далее — по два эпизода в неделю до 3 декабря 2025 года. Всего планируется 12 эпизодов.
О чем будет 1-й сезон сериала «Слепленный город»
Тэ-чжон — простой, тихий парень, ведущий обычную жизнь. Однажды его арестовывают по несправедливому обвинению и привычный мир рушится. В тюрьме он узнает, что за этим стоит Ё-хан. Пережив предательство и унижение, Тэ-чжон выходит на свободу с одной целью: вернуть свое честное имя и заставить виновного заплатить. Но чем глубже он погружается в расследование, тем яснее понимает: за его историей стоит целый город-обманка, где правду не отличить от лжи.
Жанр: криминальный боевик о мести, разрушении иллюзий и цене человеческого достоинства.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Слепленный город»
Актерский состав «Слепленного города» — это серьезная заявка на успех. Создатели собрали команду, которой под силу вытянуть даже самый мрачный триллер в категорию «обязательного к просмотру».
Чи Чхан-ук давно стал одним из тех актеров, чье имя автоматически повышает ожидания от дорамы. Он играл харизматичных бойцов, романтичных защитников и мужчин на грани срыва. Именно такие роли принесли ему признание в «Подставной город», «Императрица Ки» и «Револьвер». У него сильный экранный характер: зритель верит и его боли, и его злости, и моменту, когда маленькая надежда все-таки пробивается сквозь бетон отчаяния. В «Слепленном городе» в роли Пак Тэ-чжона он снова оказывается в центре большой трагедии и вынужден бороться против системы, которая решила его уничтожить.
То Ген-су многим знаком как участник EXO, но за последние годы он уверенно доказал: у него серьезные актерские амбиции. Вспомнить хотя бы «Плохого прокурора» или «Детей свинга», где он одинаково убедительно играл и правильных ребят, и тех, кому лучше не переходить дорогу. В «Слепленном городе» он примеряет образ антагониста Ан е-хана — человека-невидимки, дергающего за ниточки судеб множества людей. Для фанатов это шанс увидеть любимого артиста в более жестком, темном, почти хищном амплуа.
Ли Кван Су — человек-хамелеон. Сегодня он смешит странными выходками в шоу «Бегущий человек» (на данный момент актер покинул проект), завтра вызывает искреннее сочувствие в «Признании» или «Городском охотнике». Его любят за умение оставаться живым и человечным даже в самых тяжелых историях. В новом проекте он, скорее всего, станет тем самым персонажем, который добавит остроты на грани юмора и трагедии. С ним всегда есть ожидание непредсказуемости: никогда не знаешь, станет ли он другом или тем, кто всадит нож в спину.
Чо Юн-су — молодая актриса, покорившая зрителей в «Любовной революции» и «Истинной красоте». В ее исполнении женские персонажи не выглядят второстепенно: внутри всегда скрывается стержень, даже если внешне она кажется мягкой. Хороший выбор для истории, где каждая улыбка может быть маской.
В проекте есть и другие яркие имена: Рич Тинг, Ким Джон-су, Ян Дон-гын, Пе Е Чин, Ли Со-хван, Юнг Хон. Все они усиливают сюжетную линию: в этой дораме нет случайных людей. Каждый из героев — часть мозаики про город, который «лепят» из судеб тех, кто в нем живет.
Режиссерами проекта стали Ким Чхан-джу и Пак Щин-у.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Слепленный город»
Создатели «Слепленного города» не экономили на масштабах. Бюджет проекта — около 35 млрд вон, что по корейским меркам звучит почти как вызов рынку. Такие деньги обычно вкладывают в большие кинофраншизы или дорамы, рассчитанные на мировой охват. Здесь же создатели явно решили: если снимать триллер о городе, где каждое движение кем-то контролируется, то он должен выглядеть максимально реалистично, опасно и дорого.
Ниже — другие интересные факты, которые помогут лучше понять масштаб и амбиции предстоящей премьеры.
Сценарист О Сан-хо («Таксист», «Криминальный город: Возмездие») известен своими криминальными историями, что добавляет веса проекту.
Уже с самого запуска проекта видно, что ставка сделана не на легкий романтический вариант, а на суровую, напряженную драму с элементами триллера.
Несмотря на вдохновение фильмом «Подставной город» (2017), создатели намерены уйти от буквального повторения — главная тема здесь не просто «игра системы», а целый «город-иллюзия», структура которого вынуждает героя вставать на борьбу не только за себя, но и за правду.