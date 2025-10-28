Чи Чхан-ук давно стал одним из тех актеров, чье имя автоматически повышает ожидания от дорамы. Он играл харизматичных бойцов, романтичных защитников и мужчин на грани срыва. Именно такие роли принесли ему признание в «Подставной город», «Императрица Ки» и «Револьвер». У него сильный экранный характер: зритель верит и его боли, и его злости, и моменту, когда маленькая надежда все-таки пробивается сквозь бетон отчаяния. В «Слепленном городе» в роли Пак Тэ-чжона он снова оказывается в центре большой трагедии и вынужден бороться против системы, которая решила его уничтожить.

То Ген-су многим знаком как участник EXO, но за последние годы он уверенно доказал: у него серьезные актерские амбиции. Вспомнить хотя бы «Плохого прокурора» или «Детей свинга», где он одинаково убедительно играл и правильных ребят, и тех, кому лучше не переходить дорогу. В «Слепленном городе» он примеряет образ антагониста Ан е-хана — человека-невидимки, дергающего за ниточки судеб множества людей. Для фанатов это шанс увидеть любимого артиста в более жестком, темном, почти хищном амплуа.

Ли Кван Су — человек-хамелеон. Сегодня он смешит странными выходками в шоу «Бегущий человек» (на данный момент актер покинул проект), завтра вызывает искреннее сочувствие в «Признании» или «Городском охотнике». Его любят за умение оставаться живым и человечным даже в самых тяжелых историях. В новом проекте он, скорее всего, станет тем самым персонажем, который добавит остроты на грани юмора и трагедии. С ним всегда есть ожидание непредсказуемости: никогда не знаешь, станет ли он другом или тем, кто всадит нож в спину.