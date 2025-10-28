Сериал «Здесь все свои» переносит зрителя в отдаленный поселок Черновка, затерянный среди болота и тайги. Здесь случается трагедия — пожар на местной лесопилке уносит жизни нескольких человек. Чтобы разобраться в происшествии, в поселок приезжает следователь Евгения Ракитина. Но чем дольше она ведет расследование, тем очевиднее становится тот факт, что случившееся — лишь вершина айсберга, а жители Черновки хранят тайны, о которых предпочитают молчать.