Сериал «Здесь все свои» переносит зрителя в отдаленный поселок Черновка, затерянный среди болота и тайги. Здесь случается трагедия — пожар на местной лесопилке уносит жизни нескольких человек. Чтобы разобраться в происшествии, в поселок приезжает следователь Евгения Ракитина. Но чем дольше она ведет расследование, тем очевиднее становится тот факт, что случившееся — лишь вершина айсберга, а жители Черновки хранят тайны, о которых предпочитают молчать.
В статье разберем, чем закончился первый сезон сериала «Здесь все свои», удалось ли Ракитиной раскрыть загадку прошлого и как сложились судьбы главных героев. Также расскажем, известно ли что-то о продолжении проекта.
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Здесь все свои»
Финал первого сезона расставил все точки над i. Евгения Ракитина наконец понимает: корень всех бед Черновки — давняя трагедия, случившаяся пятнадцать лет назад.
Следователь пытается спасти потерявшуюся в тайге девочку по имени Карина. Ей приходится обращаться к тем, кто долгие годы хранил молчание: Строеву, Пастухову, Елене Клименко и Светлане Величкиной. Евгения убеждает их больше не покрывать друг друга и рассказать правду о событиях прошлого. Постепенно всплывает то, что связывает почти всех жителей поселка — старое преступление, ставшее причиной череды новых злодеяний.
Главный антагонист, Пучок, признается в убийствах и похищении, но его действия оказываются частью более масштабной истории. Смерть Никифорова — не заговор и не месть, а трагическая случайность, вплетенная в паутину чужих ошибок.
Кроме того, в финале Евгения осознает, что правда всегда требует жертв, и решает покинуть Черновку. Максим, напротив, остается, чтобы попытаться начать все заново и не повторить ошибок прошлого.
Как сложилась судьба героев
В это сериале очень много сюжетных линий переплетены между собой. Рассмотрим, как сложилась судьба ключевых героев в финале.
Евгения Ракитина
Тайна Черновки раскрыта, и Евгения (Карина Разумовская) понимает, что завершила не только расследование, но и собственный внутренний путь. Осознание, что правда не всегда приносит покой, заставляет ее покинуть поселок. Ракитина уезжает, оставив позади и боль, и долги прошлого, чтобы начать новую жизнь, но уже не как следователь, а как человек, сумевший отпустить прошлое.
Максим
Житель Черновки, близкий помощник Евгении и человек, который на протяжении сезона старается поддерживать порядок в поселке. Для Максима (Семен Шкаликов) финал становится моментом выбора. Пережив трагедии и потери, он решает остаться в Черновке. Герой осознает, что не сможет бежать от места, где вырос, и выбирает путь восстановления — хочет вернуть нормальную жизнь и себе, и поселку.
Карина
Карина — дочь Нины Строевой, воспитанница детдома, оказавшаяся в центре трагических событий Черновки. Ее роль в расследовании становится ключевой, а сама она — символом невинности, втянутой в сложную сеть местных тайн. Роль Карины исполнила актриса Серафима Рудакова, дочь Лауры Кеосаян и Ивана Рудакова.
Будет ли продолжение сериала «Здесь все свои»
На данный момент официальных заявлений о продлении кинокартины «Здесь все свои» на второй сезон не поступало. Сериал состоит из 8 эпизодов и считается завершенным.