Беременная Агата Муцениеце заявила, что не ограничивает себя в еде

«Решила, что потом похудею. Не так часто в жизни бываешь беременной, поэтому я себе позволяла все, кроме алкоголя и сигарет, конечно же. Помню, как раньше пыталась придерживаться правильного питания и потом жалела об этом. Просто, когда еще можно себя оправдать и есть все, что вздумается?» — сказала знаменитость.