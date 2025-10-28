Ричмонд
Беременная Агата Муцениеце заявила, что не ограничивает себя в еде

Актриса также призналась, что каждая беременность для нее по-своему особенная
Агата Муцениеце / фото: соцсети
Агата Муцениеце / фото: соцсети

Актриса Агата Муцениеце в интервью изданию «СтарХит» заявила, что не ограничивает себя в еде во время беременности.

«Решила, что потом похудею. Не так часто в жизни бываешь беременной, поэтому я себе позволяла все, кроме алкоголя и сигарет, конечно же. Помню, как раньше пыталась придерживаться правильного питания и потом жалела об этом. Просто, когда еще можно себя оправдать и есть все, что вздумается?» — сказала знаменитость.

Актриса также призналась, что каждая беременность для нее по-своему особенная.

«Каждый опыт новый. Каждый раз — новый человек, новая душа. Но мне кажется, что у женщин с возрастом заложено быть лучшими матерями. Смотрю на свою мать: она любит внуков больше, чем детей. С возрастом приходит какая-то другая любовь, поэтому, конечно, по-другому», — поделилась артистка.

Ранее сообщалось, куда Агата Муцениеце переехала после свадьбы с Дрангой.