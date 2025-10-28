Ричмонд
Депутат Госдумы Останина оценила идею запретить мультфильм «Маша и Медведь»

Депутат Госдумы прокомментировала предложение о запрете мультфильма «Маша и Медведь»

Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала идею о запрете мультфильма «Маша и Медведь», который якобы не соответствует семейным ценностям. Об этом она заявила, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru.

«Советую запретить блогеров с такими глупыми инициативами. Люди, которые не понимают, о чем они говорят. Пусть иногда впадают в детство. Поэтому советую этому блогеру посмотреть хорошие мультфильмы, в том числе “Машу и Медведя”», — заявила парламентарий.

Напомним, ранее политолог Вадим Попов предложил ограничить показ мультсериала «Маша и Медведь» на телеканалах и стриминговых платформах. Эксперт заявил, что сюжет, где девочка растет без родителей, противоречит традиционным семейным ценностям и может негативно повлиять на детское восприятие института семьи. По его мнению, образ главной героини демонстрирует нежелательные модели поведения.