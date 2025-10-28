Режиссер «Мосгаза» рассказал, в чем особенность нового сезона сериала

Он отметил, что главная новинка заключается в том, что зритель сразу узнает личность убийцы, чего ранее не происходило. По словам Звездакова, традиционно это была тайна, и зрители могли лишь строить догадки. Тем не менее интрига в новом сезоне сохраняется и станет более сложной и интересной.