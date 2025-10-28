Режиссер «Мосгаза» рассказал, в чем особенность нового сезона сериала

Режиссер сериала «Мосгаз» Евгений Звездаков в эфире программы «Доброе утро» рассказал о ключевых отличиях нового сезона от предыдущих, пишет 1tv.ru.
Он отметил, что главная новинка заключается в том, что зритель сразу узнает личность убийцы, чего ранее не происходило. По словам Звездакова, традиционно это была тайна, и зрители могли лишь строить догадки. Тем не менее интрига в новом сезоне сохраняется и станет более сложной и интересной.
Сериал «Мосгаз» повествует о расследованиях майора Черкасова и его команды. Новый сезон сосредоточен на преступлениях, связанных с розыгрышем лотереи. Режиссер подчеркнул, что в этот раз упор сделан на детективную составляющую, хотя элементы триллера также присутствуют.
По словам Звездакова, новая серия отличается большей концентрацией на расследовании и меньшей долей триллерной динамики, что позволяет зрителю глубже погрузиться в ход событий и работу главных героев.