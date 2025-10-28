Ричмонд
Бран Старк из «Игры престолов» женился на загадочной «М»

Актер Айзек Хемпстед-Райт поделился радостным событием со своими поклонниками
Айзек Хемпстед-Райт с супругой / фото: соцсети
Айзек Хемпстед-Райт с супругой / фото: соцсети

Британский актер Айзек Хемпстед-Райт, прославившийся ролью Брана Старка в культовом сериале «Игра престолов», официально женился. Церемония бракосочетания состоялась в Лондоне в минувшие выходные и прошла в камерном формате в кругу самых близких людей, передает Life.ru.

26-летний актер поделился радостным событием со своими поклонниками в социальной сети, опубликовав серию фотографий с торжества. В трогательной подписи к снимкам Хемпстед-Райт обратился к своей избраннице под загадочным инициалом «М», не раскрывая личности супруги. Известно, что девушка не связана с миром киноиндустрии и шоу-бизнеса.

Айзек Хемпстед-Райт с супругой / фото: соцсети
Айзек Хемпстед-Райт с супругой / фото: соцсети

«Лучший человек, которого я когда-либо встречал, лучший день в моей жизни, лучшие друзья и семья, о которых мы могли только мечтать. Какой день, какая жизнь — я люблю тебя, М», — написал актер в своем аккаунте.

Поздравительные сообщения молодоженам направили не только поклонники, но и бывшие коллеги по сериалу, включая Софи Тернер, Натали Эммануэль и Лену Хиди. В последние годы актер постепенно отошел от активной кинодеятельности, сосредоточившись на озвучивании мультфильмов и работе в малобюджетных проектах.