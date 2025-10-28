Ричмонд
Джорджа Клуни уличили в связях с Джеффри Эпштейном

Жертва Эпштейна Вирджиния Джуффре заявила о дружбе финансиста с актером
Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Голливудского актера Джорджа Клуни уличили в связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом пишет TMZ со ссылкой на книгу «Ничья девушка: воспоминания о пережитом насилии и борьбе за справедливость» американки Вирджинии Джуффре.

В мемуарах девушки упоминается дружба Клуни с помощницей Эпштейна Гислейн Максвелл и с самим финансистом. По словам Вирджинии, Гислейн хвасталась сексуальной связью с актером во время одной из вечеринок.

Мемуары Джуффре, в которых она рассказала о пережитых изнасилованиях, вышли в свет в конце октября. Ее самой уже нет в живых. До этого женщина также утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Эпштейн трижды заставлял ее вступить в связь с британским принцем Эндрю.

Представители Клуни уже отреагировали на заявления Джуффре, отметив, что актер не знаком с Максвелл и возмущен тем, что его имя оказалось втянуто в скандал.

Ранее новую стрижку жены Джорджа Клуни высмеяли в сети.