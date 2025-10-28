Актер «Полицейского с Рублевки» Роман Попов умер на 41-м году жизни

Российский актер Роман Попов умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
По информации журналистов, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» долго боролся с тяжелым заболеванием. Как пишет Telegram-канал SHOT, причиной смерти стал рецидив рака мозга.
Мужчина на протяжении многих лет боролся с онкологическим заболеванием. У Попова диагностировали астроцитому третьей степени в 2018 году, после чего артист пережил тяжелую операцию и до 2021 года проходил терапию, пока болезнь не отступила.
В июне 2025 года актер сообщил, что болезнь вернулась в более агрессивной форме, из-за чего он частично потерял зрение.
Роман Попов прославился как актер и шоумен, участник юмористического шоу Comedy Club. В его фильмографии почти 40 фильмов, среди которых: «Полицейский с Рублевки», «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие.