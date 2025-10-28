18-летний Аран Мерфи, сын звезды «Оппенгеймера» Киллиана Мерфи, сыграет главную роль в новой юридической драме HBO. Сериал получил название «Война». Вместе с начинающим актером в проекте примут участие Сиенна Миллер и Доминик Уэст.
Сериал будет посвящен противостоянию двух крупных конкурирующих юридических компаний. В центре сюжета первого сезона — громкий бракоразводный процесс кинозвезды и влиятельного бизнесмена. Режиссером проекта выступит Бен Тейлор. Известно, что героя Арана Мерфи зовут Габриэль.
Мерфи-младший, поразительно похожий на своего отца, впервые появится в сериале. А вот в кино Аран уже снимался. В 2022 году актер появился в ленте «Лола», а в 2025 году выйдет фильм Тайки Вайтити «Клара и солнце» с его участием. Главные роли в этой картине исполняют такие звезды как Дженна Ортега и Эми Адамс.
Киллиан Мерфи и его жена, ирландская художница Ивонн Макгиннес, воспитывают двоих детей: Арана и старшего сына Малаки.
