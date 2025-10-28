Ричмонд
18-летний сын Киллиана Мерфи снимется в сериале с Сиенной Миллер

Аран Мерфи появится в юридической драме HBO «Война»
Киллиан Мерфи с женой Ивонн МакГиннес и сыновьями
Киллиан Мерфи с женой Ивонн МакГиннес и сыновьямиИсточник: Соцсети

18-летний Аран Мерфи, сын звезды «Оппенгеймера» Киллиана Мерфи, сыграет главную роль в новой юридической драме HBO. Сериал получил название «Война». Вместе с начинающим актером в проекте примут участие Сиенна Миллер и Доминик Уэст.

Сериал будет посвящен противостоянию двух крупных конкурирующих юридических компаний. В центре сюжета первого сезона — громкий бракоразводный процесс кинозвезды и влиятельного бизнесмена. Режиссером проекта выступит Бен Тейлор. Известно, что героя Арана Мерфи зовут Габриэль.

Аран Мерфи, фото: соцсети
Аран Мерфи, фото: соцсети

Мерфи-младший, поразительно похожий на своего отца, впервые появится в сериале. А вот в кино Аран уже снимался. В 2022 году актер появился в ленте «Лола», а в 2025 году выйдет фильм Тайки Вайтити «Клара и солнце» с его участием. Главные роли в этой картине исполняют такие звезды как Дженна Ортега и Эми Адамс.

Киллиан Мерфи и его жена, ирландская художница Ивонн Макгиннес, воспитывают двоих детей: Арана и старшего сына Малаки.

Ранее Киллиан Мерфи раскрыл правду о кастинге на роль Волан-де-Морта.