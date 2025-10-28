Звезда «Сумерек» вышла на публику в платье из полупрозрачного кружева

Знаменитость посетила премьеру фильма «Хронология воды» на фестивале AFI FEST 2025 в Голливуде. Актриса позировала перед фотографами в бордовом платье-миди из полупрозрачного кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Артистка также надела леггинсы в тон и черные туфли на каблуках. Знаменитости уложили волосы в небрежный пучок и сделали макияж в естественных тонах.