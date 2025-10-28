Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Сумерек» вышла на публику в платье из полупрозрачного кружева

Актриса Кристен Стюарт снялась в полупрозрачном платье

Звезда «Сумерек» и актриса Кристен Стюарт появилась на публике в полупрозрачном платье. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Кристен Стюарт
Кристен СтюартИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитость посетила премьеру фильма «Хронология воды» на фестивале AFI FEST 2025 в Голливуде. Актриса позировала перед фотографами в бордовом платье-миди из полупрозрачного кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Артистка также надела леггинсы в тон и черные туфли на каблуках. Знаменитости уложили волосы в небрежный пучок и сделали макияж в естественных тонах.

Ранее Кристен Стюарт вышла в свет в новом имидже.