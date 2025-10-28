Ричмонд
Джессика Альба опубликовала фото с новым возлюбленным, который младше ее на 11 лет

Актриса Джессика Альба в лифе бикини снялась с возлюбленным Рамиресом

Голливудская актриса Джессика Альба снялась с возлюбленным Дэнни Рамиресом, который младше нее на 11 лет. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Джессика Альба и Дэнни Рамирес / фото: соцсети
Джессика Альба и Дэнни Рамирес / фото: соцсети

44-летняя знаменитость показала кадры, сделанные во время отдыха на пляже в заливе Байрон, Австралия. На одном из снимков актеры были запечатлены спускающимися с лестницы. Влюбленные стояли спиной к камере, держась за руки. Артистка была одета в коричневое бикини, парео, кепку и шлепанцы. 33-летний Рамирес выбрал красные шорты и кепку.

В сентябре папарацци засняли звезду во время прогулки с возлюбленным в Нью-Йорке. Влюбленные шли, держась за руки. Актриса была одета в темный корсет, коричневую кожаную куртку, голубые джинсы с завышенной талией и остроносые туфли на каблуках. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж. Дэнни Рамирес предпочел черную футболку, синий бомбер, темные джинсы и туфли.

Ранее Джессика Альба показала фигуру в топе с глубоким декольте.