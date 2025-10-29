Ричмонд
Сидни Суини вышла на публику в облегающем мини-платье

Актриса стала гостьей кинофестиваля SCAD, который прошел 27 октября
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Скандальная звезда «Эйфории» Сидни Суини показала фигуру в облегающем мини-платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

28-летняя знаменитость стала гостьей кинофестиваля SCAD, который прошел 27 октября. Актриса выбрала для закрытого мероприятия белое облегающее мини-платье на одно плечо с драпировкой и туфли на каблуках в тон. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

Недавно звезда посетила показ фильма «Кристи», в котором сыграла бывшую профессиональную боксершу Кристи Мартин. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе на кинофестивале AFI. Актриса продемонстрировала на премьере новую короткую стрижку. Звезда «Эйфории» позировала перед камерами в нежно-розовом кружевном платье с глубоким декольте, которое дополнила кольцом.

Ранее Сидни Суини получила престижную награду за роль боксерши в фильме «Кристи».