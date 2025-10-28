«Моя семья сейчас — Тимофей, Мариника, две дочки Ксения и Ольга, жена Галя Мшанская — это то, что мне очень помогает находиться на плаву. Потому что 90 лет я не очень ощущаю. Ну, хотя, конечно, я чувствую себя немолодым человеком. Все-таки они влияют, так сказать, тянут вниз. А когда семья рядом, когда я вижу, как они себя безобразно ведут иногда, то мне становится легче, и я понимаю, ради чего я живу. Ради чего живу: и моя жена, и две дочки, и двое внучат….Я их очень люблю», — рассказал актер в программе «Однажды…».