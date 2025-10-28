Олег Басилашвили рассказал, за что благодарен своей жене Галине Мшанской, с которой он счастлив в браке уже более 50 лет. Артист отметил, что супруга всегда дарила ему любовь и ласку, а в их отношениях было взаимопонимание.
«Если бы не моя семья, я не был бы тем, кем сейчас являюсь. Может быть, был бы в тысячу раз хуже, мельче, завистливее, злее… Но у меня есть Галина Евгеньевна Мшанская, моя жена, с которой мы живем уже очень долго и которой я по гроб жизни благодарен за ту любовь, ласку и понимание меня, которое всегда чувствовал», — рассказал артист в программе «Однажды…».
Он также благодарен супруге за двух дочерей — Ксению и Ольгу. Олег Валерианович рассказал и о том, как семья помогает ему оставаться на плаву и чувствовать себя счастливым. 91-летний актер признался, что живет ради родных, благодаря которым ощущает себя моложе.
«Моя семья сейчас — Тимофей, Мариника, две дочки Ксения и Ольга, жена Галя Мшанская — это то, что мне очень помогает находиться на плаву. Потому что 90 лет я не очень ощущаю. Ну, хотя, конечно, я чувствую себя немолодым человеком. Все-таки они влияют, так сказать, тянут вниз. А когда семья рядом, когда я вижу, как они себя безобразно ведут иногда, то мне становится легче, и я понимаю, ради чего я живу. Ради чего живу: и моя жена, и две дочки, и двое внучат….Я их очень люблю», — рассказал актер в программе «Однажды…».
Напомним, Олег Басилашвили был дважды женат. Его первой супругой была актриса Татьяна Доронина, с которой он прожил восемь лет. Второй женой звезды фильма «Служебный роман» стала журналист Галина Мшанская.
Ранее Олег Басилашвили эмоционально высказался о работе Юры Борисова в Голливуде.