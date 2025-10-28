СМИ: Глеб Калюжный столкнулся с дедовщиной на службе из-за звездного статуса

Также однополчане обвиняют артиста в том, что тот использует службу для самопиара, в частности появляется в военной форме на премьерах. В то же время мать Калюжного опровергает подобную информацию. Она заверяет Mash, что сын активно интегрируется в армейскую жизнь: в личных разговорах артист делится, что всем доволен и не испытывает дискомфорта на службе.