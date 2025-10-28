СМИ: Глеб Калюжный столкнулся с дедовщиной на службе из-за звездного статуса

Актер Глеб Калюжный, который на данный момент проходит срочную службу в Семеновском полку, сталкивается с притеснениями из‑за своего звездного статуса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, сослуживцы звезды «Вампиров средней полосы» убеждены, что артист пользуется особыми привилегиями и находится на особом счету у командиров.
«27-летний актер не прогнулся под 20-летних “дедов”, что вызвало их гнев. Отношения окончательно испортились, когда за Глеба стали вступаться офицеры», — утверждается в публикации.
Также однополчане обвиняют артиста в том, что тот использует службу для самопиара, в частности появляется в военной форме на премьерах. В то же время мать Калюжного опровергает подобную информацию. Она заверяет Mash, что сын активно интегрируется в армейскую жизнь: в личных разговорах артист делится, что всем доволен и не испытывает дискомфорта на службе.
