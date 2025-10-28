В Москве более 40 кинопроизводителей примут участие в профессиональном форуме

В пресс-службе уточнили, что за три летних месяца в кинопарке съемочными группами было проведено 600 смен. Прошли съемки фэнтезийного сериала «Граница миров — 2», исторических проектов «Порода» и «Арсеньев», военной картины «Солдат по кличке Рекс», приключенческих фильмов «Буратино» и «Сказка о потерянном времени», «Золото скифов», комедийного сериала «Госзащита» и многих других киноработ. Эти фильмы и сериалы можно будет увидеть на большом экране в 2026—2027 гг..