«Я, как и Мартынов, вспыльчивый». Евгений Романцов – о «Лермонтове» и героях времени

А я вам ничего не могу сказать по поводу Илюхи на площадке, потому что у нас случилась такая интересная история. Бакур с Ильей договорились, что во время съемочного процесса мы с ним не должны пересечься. Ровно до финального блока — съемки дуэли. И с Ильей мы как раз впервые встретились, по сути дела, чуть ли не в кадре дуэли. Это было интересно. У Ильи с Бакуром на этот счет были свои представления — опять же для того, чтобы найти какое-то ощущение, поэкспериментировать, чтобы в глазах, в интонациях, в энергии что-то новое присутствовало. Поэтому я об Илье на протяжении всех съемок знал только от ребят. Как отчасти по сюжету — Мартынов постоянно где-то с краешку, так и у меня на съемках получилось. Каждый раз, когда они куда-то шли все вместе, я не мог туда прийти, потому что там был Илья. Но эксперимент, как мне кажется, удался.