«Я, как и Мартынов, вспыльчивый». Евгений Романцов – о «Лермонтове» и героях времени

«Лермонтов» — о чем эта история для вас?
Евгений Романцов: О проблеме непонимания, неумении людей слышать друг друга. Когда ты перешел какую-то черту, после которой нельзя сделать шаг назад. Хотя еще шаг назад ты мог в чем-то уступить, в чем-то признаться, чем-то поступиться. Для меня это кино не только про дружбу мужскую, но и про то, что сплошь и рядом, даже в нашем современном мире. А это еще интереснее, что мы-то рассказываем про ушедшую эпоху, а время идет, и все вокруг меняется, а мы остаемся в этой проблематике человеческой. Непонимание друг друга, неумение слушать, слышать и идти навстречу.
Когда готовились к съемкам, был ли какой-то факт или деталь о Лермонтове, его окружении, который вас поразил, который вы не знали до этого?
Нет. Для меня на самом деле нового ничего не было. Более того, я не Лермонтова больше копал, а Мартынова. А там для меня вся информация была так или иначе новая, потому что это был просто некий образ, некое клише, которое на него повесили. А мне надо было понять, что это за человек, какой у него в жизни был путь, и, собственно говоря, в каком состоянии он пришел к тому самому дню, что он переживал внутри к тому моменту.
Расскажите немножко про Николая Мартынова, каким вы его увидели? И что хотелось перенести на экран?
Мне очень важно было сыграть ансамбль на самом деле. То есть даже не Мартынова как единицу, а как что-то неотделимое от Лермонтова… Нужно было передать состояние той трагедии, в которую по нелепости попали два человека. Это не просто посторонние люди, это друзья, которые хорошо друг друга знают. Знают, на что надавить, где человек более уязвим. И в этом еще большая трагедия. Самое страшное как раз происходит, когда люди близки, и как сильно они могут обидеть, как они могут стоять на своих принципах и довести вопрос до такой трагедии.
Мне очень важно было провести через себя характер того времени и перекинуть некий мост в наше. Ведь это же самый простой бытовой вопрос. Как сохранять в себе благородство, достоинство, при этом в глубине души будучи разъяренным от несправедливости, непонимания, нежелающим идти по лекалу решения этой проблемы, а имея возможность выйти на дуэль?
Я пытался понять о Мартынове природу того, как он все это ощущает. В том времени, с теми порядками, с теми способами решения вопросов, которых сейчас уже нет. Повествование идет в течение суток, здесь не разгуляешься. Поэтому очень важно, чтобы тебя взяли в каком-то уже заверченном состоянии. И мне кажется, то, как я его сделал, по какой тропинке Бакур меня провел, через разговоры, через разминание сцен, оно как-то получилось очень даже органично, точно и объемно на экране.
Да, очень тонкая психологически работа, вся на нюансах, крупных планах. Чем вы напитывались, чем вдохновлялись, когда искали этот ритм, погружение в это время? Помогала пятигорская природа?
Здесь же работает все вообще вкупе. Такое полотно из разных материй соткано, из разных ниток. Во-первых, на тот момент я закончил большой блок исторический на другом проекте. У меня было понимание ношения костюма, слога, звука, речи, быта.
Второе — локации по всему краю, что мы объездили за два месяца, они все работали, помогали. Та вакуумная тишина, стук сердца, слышишь, как сопит нос у партнера, он дышит. Тишина, где-то вдалеке табун лошадей пробегает, скот пасется, кто-то крякает, кто-то гукает. Это все помогает взять бытовое состояние. Не тему, не проблему, а именно то бытовое состояние, в котором находится вся команда. Ну и Бакур — много магии Бакур делал во всем. В разговорах, в том, как начинался съемочный день, как он шел, какое отношение к реплике, к повороту. К солнцу — через ветку бьющую или на чистоту. Какие-то жучки-паучки на одежде, листок упавший. Все это давало вкупе мелодию.
Расскажите немного об Илье Озолине. Очень необычный и неожиданный выбор на главную роль. Много было юмора на площадке? И насколько точным вам показалось его попадание в образ?
А я вам ничего не могу сказать по поводу Илюхи на площадке, потому что у нас случилась такая интересная история. Бакур с Ильей договорились, что во время съемочного процесса мы с ним не должны пересечься. Ровно до финального блока — съемки дуэли. И с Ильей мы как раз впервые встретились, по сути дела, чуть ли не в кадре дуэли. Это было интересно. У Ильи с Бакуром на этот счет были свои представления — опять же для того, чтобы найти какое-то ощущение, поэкспериментировать, чтобы в глазах, в интонациях, в энергии что-то новое присутствовало. Поэтому я об Илье на протяжении всех съемок знал только от ребят. Как отчасти по сюжету — Мартынов постоянно где-то с краешку, так и у меня на съемках получилось. Каждый раз, когда они куда-то шли все вместе, я не мог туда прийти, потому что там был Илья. Но эксперимент, как мне кажется, удался.
Но знаю от ребят, что с Илюхой весело. Он из мира комедии. Это такой быстрый ум, постоянные шутки, ирония по поводу всего происходящего. А если говорить про Илью в кино… Мне кажется, он большой молодец. Я уверен, что он даже и сам не понял, что произошло. Не понял, что это очень круто. Рядом был мастер, который его лепил, мял этот пластилин, а этот пластилин был податлив. И получилась скульптура, очень хорошая, очень точно передающая. Он так попадает в настроение, в художественный образ — интонациями, просто внешним видом своим. Даже голос Ильи — как будто бы нет более подходящего голоса для Лермонтова.
Мартынов — вспыльчивый, обидчивый человек. Вы с ним похожи в этом?
Я вспыльчивый, жестко вспыльчивый. Но я не обидчивый. Я умею извиняться. Могу буксануть по факту, но пыль даже еще не осядет, я успею признать, что буксанул, просто педальку пережал. Я большую часть жизни занимался спортом, у меня настройки базовые настроены как бы на противостояние. Но то, что меня влюбило в себя, когда я переходил из мира спорта в мир искусства, — это как раз созидание своих разных проявлений в одно целое.
Кто для вас герой нашего времени?
Герои — он не один, их много — те, кто достойно, честно делают свое дело. Герои — это те, кто умеет любить. Причем любить можно по-разному. Можно любить старика увядающего, можно любить грудного младенца… Бездомных собак можно любить, в приют ездить. Вот это герои. Те, кто умеют не закрывать глаза на проблему вокруг, проблему ближнего. Потому что сейчас, конечно, мы в ого-гошеньки-ого каком мире живем. Все настолько перемешалось. И хочется говорить о каких-то самых простых семи нотах нашего человеческого.
Назовите три фильма, которые произвели на вас большое впечатление.
Мне безумно нравится «Капитан Фантастик». Я в восторге от «Жизни Пи». И третий фильм пусть будет «Союзники». В котором очень-очень здорово показана внутренняя доблесть, умение и смелость принимать решения.
Российское кино сегодня — какое оно?
Оно растущее, оно развивающееся. Я вижу очень много талантливых людей, любящих свое дело. Мы растем все вместе. Не вертикально вверх, а как куст разворачиваемся, появляются цветы, это приобретает абсолютно разные формы. Это очень приятно.