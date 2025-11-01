Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Я, как и Мартынов, вспыльчивый». Евгений Романцов – о «Лермонтове» и героях времени

В интервью для Кино Mail актер Евгений Романцов рассуждает о том, как новый фильм «Лермонтов» (смотрите в кино!) перекидывает мост в наши дни и какое ощущение он искал в своем персонаже, Николае Мартынове. А также о том, почему Илья Озолин – идеальное попадание в образ поэта, о магии Бакура Бакурадзе, героях нашего времени и своем вспыльчивом характере
Екатерина Комаровская
Редактор Кино Mail, кинообозреватель

«Лермонтов» — о чем эта история для вас?

Евгений Романцов: О проблеме непонимания, неумении людей слышать друг друга. Когда ты перешел какую-то черту, после которой нельзя сделать шаг назад. Хотя еще шаг назад ты мог в чем-то уступить, в чем-то признаться, чем-то поступиться. Для меня это кино не только про дружбу мужскую, но и про то, что сплошь и рядом, даже в нашем современном мире. А это еще интереснее, что мы-то рассказываем про ушедшую эпоху, а время идет, и все вокруг меняется, а мы остаемся в этой проблематике человеческой. Непонимание друг друга, неумение слушать, слышать и идти навстречу.

Когда готовились к съемкам, был ли какой-то факт или деталь о Лермонтове, его окружении, который вас поразил, который вы не знали до этого?

Нет. Для меня на самом деле нового ничего не было. Более того, я не Лермонтова больше копал, а Мартынова. А там для меня вся информация была так или иначе новая, потому что это был просто некий образ, некое клише, которое на него повесили. А мне надо было понять, что это за человек, какой у него в жизни был путь, и, собственно говоря, в каком состоянии он пришел к тому самому дню, что он переживал внутри к тому моменту.

Евгений Романцов в фильме «Лермонтов»
Евгений Романцов в фильме «Лермонтов»

Расскажите немножко про Николая Мартынова, каким вы его увидели? И что хотелось перенести на экран?

Мне очень важно было сыграть ансамбль на самом деле. То есть даже не Мартынова как единицу, а как что-то неотделимое от Лермонтова… Нужно было передать состояние той трагедии, в которую по нелепости попали два человека. Это не просто посторонние люди, это друзья, которые хорошо друг друга знают. Знают, на что надавить, где человек более уязвим. И в этом еще большая трагедия. Самое страшное как раз происходит, когда люди близки, и как сильно они могут обидеть, как они могут стоять на своих принципах и довести вопрос до такой трагедии.

Мне очень важно было провести через себя характер того времени и перекинуть некий мост в наше. Ведь это же самый простой бытовой вопрос. Как сохранять в себе благородство, достоинство, при этом в глубине души будучи разъяренным от несправедливости, непонимания, нежелающим идти по лекалу решения этой проблемы, а имея возможность выйти на дуэль?

Я пытался понять о Мартынове природу того, как он все это ощущает. В том времени, с теми порядками, с теми способами решения вопросов, которых сейчас уже нет. Повествование идет в течение суток, здесь не разгуляешься. Поэтому очень важно, чтобы тебя взяли в каком-то уже заверченном состоянии. И мне кажется, то, как я его сделал, по какой тропинке Бакур меня провел, через разговоры, через разминание сцен, оно как-то получилось очень даже органично, точно и объемно на экране.

Кадр из фильма «Лермонтов»
Кадр из фильма «Лермонтов»

Да, очень тонкая психологически работа, вся на нюансах, крупных планах. Чем вы напитывались, чем вдохновлялись, когда искали этот ритм, погружение в это время? Помогала пятигорская природа?

Здесь же работает все вообще вкупе. Такое полотно из разных материй соткано, из разных ниток. Во-первых, на тот момент я закончил большой блок исторический на другом проекте. У меня было понимание ношения костюма, слога, звука, речи, быта.

Второе — локации по всему краю, что мы объездили за два месяца, они все работали, помогали. Та вакуумная тишина, стук сердца, слышишь, как сопит нос у партнера, он дышит. Тишина, где-то вдалеке табун лошадей пробегает, скот пасется, кто-то крякает, кто-то гукает. Это все помогает взять бытовое состояние. Не тему, не проблему, а именно то бытовое состояние, в котором находится вся команда. Ну и Бакур — много магии Бакур делал во всем. В разговорах, в том, как начинался съемочный день, как он шел, какое отношение к реплике, к повороту. К солнцу — через ветку бьющую или на чистоту. Какие-то жучки-паучки на одежде, листок упавший. Все это давало вкупе мелодию.

Расскажите немного об Илье Озолине. Очень необычный и неожиданный выбор на главную роль. Много было юмора на площадке? И насколько точным вам показалось его попадание в образ?

А я вам ничего не могу сказать по поводу Илюхи на площадке, потому что у нас случилась такая интересная история. Бакур с Ильей договорились, что во время съемочного процесса мы с ним не должны пересечься. Ровно до финального блока — съемки дуэли. И с Ильей мы как раз впервые встретились, по сути дела, чуть ли не в кадре дуэли. Это было интересно. У Ильи с Бакуром на этот счет были свои представления — опять же для того, чтобы найти какое-то ощущение, поэкспериментировать, чтобы в глазах, в интонациях, в энергии что-то новое присутствовало. Поэтому я об Илье на протяжении всех съемок знал только от ребят. Как отчасти по сюжету — Мартынов постоянно где-то с краешку, так и у меня на съемках получилось. Каждый раз, когда они куда-то шли все вместе, я не мог туда прийти, потому что там был Илья. Но эксперимент, как мне кажется, удался.

Кадр из фильма «Лермонтов»
Кадр из фильма «Лермонтов»
Кадр из фильма «Лермонтов»
Кадр из фильма «Лермонтов»

Но знаю от ребят, что с Илюхой весело. Он из мира комедии. Это такой быстрый ум, постоянные шутки, ирония по поводу всего происходящего. А если говорить про Илью в кино… Мне кажется, он большой молодец. Я уверен, что он даже и сам не понял, что произошло. Не понял, что это очень круто. Рядом был мастер, который его лепил, мял этот пластилин, а этот пластилин был податлив. И получилась скульптура, очень хорошая, очень точно передающая. Он так попадает в настроение, в художественный образ — интонациями, просто внешним видом своим. Даже голос Ильи — как будто бы нет более подходящего голоса для Лермонтова.

Мартынов — вспыльчивый, обидчивый человек. Вы с ним похожи в этом?

Я вспыльчивый, жестко вспыльчивый. Но я не обидчивый. Я умею извиняться. Могу буксануть по факту, но пыль даже еще не осядет, я успею признать, что буксанул, просто педальку пережал. Я большую часть жизни занимался спортом, у меня настройки базовые настроены как бы на противостояние. Но то, что меня влюбило в себя, когда я переходил из мира спорта в мир искусства, — это как раз созидание своих разных проявлений в одно целое.

Кто для вас герой нашего времени?

Герои — он не один, их много — те, кто достойно, честно делают свое дело. Герои — это те, кто умеет любить. Причем любить можно по-разному. Можно любить старика увядающего, можно любить грудного младенца… Бездомных собак можно любить, в приют ездить. Вот это герои. Те, кто умеют не закрывать глаза на проблему вокруг, проблему ближнего. Потому что сейчас, конечно, мы в ого-гошеньки-ого каком мире живем. Все настолько перемешалось. И хочется говорить о каких-то самых простых семи нотах нашего человеческого.

Назовите три фильма, которые произвели на вас большое впечатление.

Мне безумно нравится «Капитан Фантастик». Я в восторге от «Жизни Пи». И третий фильм пусть будет «Союзники». В котором очень-очень здорово показана внутренняя доблесть, умение и смелость принимать решения.

Российское кино сегодня — какое оно?

Оно растущее, оно развивающееся. Я вижу очень много талантливых людей, любящих свое дело. Мы растем все вместе. Не вертикально вверх, а как куст разворачиваемся, появляются цветы, это приобретает абсолютно разные формы. Это очень приятно.