«Красный шелк» признали лучшим на кинофестивале в Пхеньяне

СЕУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Российско-китайская картина «Красный шелк» получила награду за лучший фильм на Пхеньянском международном кинофестивале. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
27 октября состоялась церемония закрытия 18-го по счету фестиваля. «Красный шелк» также получил награду за лучшую режиссуру.
Награды фестиваля получили и другие российские ленты. Премию за лучшую музыку получил фильм «Война и музыка» киностудии «Ленфильм», награду за лучшую работу художника-постановщика получил фильм «Мой дикий друг» кинокомпании «Пропеллер продакшн».
Награды получили также картины из КНДР, Китая, Таиланда, Португалии, Греции и Мексики.
Председателем жюри кинофестиваля был российский режиссер Сергей Тютин. В церемонии открытия фестиваля 22 октября принял участие посол России в КНДР Александр Мацегора
О фильме «Красный шелк»
Фильм создан кинокомпанией Nota Bene Film Group совместно с «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution. Это совместный проект с Китаем в области кинематографа. Фильм рассчитан как на старшее, так и на молодое поколение, включает элементы детектива и экшена.
Действие картины разворачивается в 1927 году. На Транссибирском экспрессе через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов.
В фильме снялись Милош Бикович, Елена Подкаминская, Глеб Калюжный, а также Чжэн Ханьи и другие китайские актеры. «Красный шелк» был снят на крупнейшей китайской киностудии Hengdian World Studio, а также в Иркутской, Псковской и Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге.