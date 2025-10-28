Дакота Джонсон вышла в свет в платье с полупрозрачным декольте

Знаменитость посетила шоу Vogue World, которое прошло 26 октября в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черно-розовом макси-платье с полупрозрачным декольте, украшенном паетками и стразами. Артистка добавила к образу клатч и браслеты. Визажист сделал знаменитости макияж в естественных тонах с розовой помадой, а стилист уложил волосы.