Дакота Джонсон вышла в свет в платье с полупрозрачным декольте

Звезда «50 оттенков серого» и актриса Дакота Джонсон появилась на публике в платье с полупрозрачным декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Знаменитость посетила шоу Vogue World, которое прошло 26 октября в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черно-розовом макси-платье с полупрозрачным декольте, украшенном паетками и стразами. Артистка добавила к образу клатч и браслеты. Визажист сделал знаменитости макияж в естественных тонах с розовой помадой, а стилист уложил волосы.
Журналисты отметили, что это первый выход звезды в свет после новости о том, что ее бывший жених, певец Крис Мартин, начал встречаться с актрисой Софи Тернер.
Ранее Дакота Джонсон рассказала о сложностях жизни со знаменитыми родителями.