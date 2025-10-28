Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дакота Джонсон вышла в свет в платье с полупрозрачным декольте

Актриса Дакота Джонсон посетила шоу Vogue World

Звезда «50 оттенков серого» и актриса Дакота Джонсон появилась на публике в платье с полупрозрачным декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Дакота Джонсон
Дакота ДжонсонИсточник: Соцсети

Знаменитость посетила шоу Vogue World, которое прошло 26 октября в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черно-розовом макси-платье с полупрозрачным декольте, украшенном паетками и стразами. Артистка добавила к образу клатч и браслеты. Визажист сделал знаменитости макияж в естественных тонах с розовой помадой, а стилист уложил волосы.

Журналисты отметили, что это первый выход звезды в свет после новости о том, что ее бывший жених, певец Крис Мартин, начал встречаться с актрисой Софи Тернер.

Ранее Дакота Джонсон рассказала о сложностях жизни со знаменитыми родителями.