Дженнифер Лоуренс рассказала, какую пластическую операцию сделает в этом году

Знаменитость призналась, что после рождения второго сына ей перестало нравится ее тело. Актриса заявила, что у нее запланирована операция на ноябрь. По ее словам, следующей весной у нее будут откровенные сцены в фильме, поэтому ей хотелось бы быть уверенной в себе. Она отметила, что решилась бы на маммопластику, даже если бы не работала в киноиндустрии.