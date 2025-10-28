Дженнифер Лоуренс рассказала, какую пластическую операцию сделает в этом году

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс в интервью изданию The New Yorker рассказала, что сделает маммопластику в этом году.
Знаменитость призналась, что после рождения второго сына ей перестало нравится ее тело. Актриса заявила, что у нее запланирована операция на ноябрь. По ее словам, следующей весной у нее будут откровенные сцены в фильме, поэтому ей хотелось бы быть уверенной в себе. Она отметила, что решилась бы на маммопластику, даже если бы не работала в киноиндустрии.
«Возможно, я бы не спешила на прием так же быстро, но думаю, я бы сделала операцию», — сказала Лоуренс.
Звезда также сообщила, что делает инъекции ботокса, но ей важно, чтобы у нее сохранялась мимика. При этом актриса заявила, что против филеров, так как их видно на камере. Лоуренс не исключила, что однажды сделает подтяжку лица.
