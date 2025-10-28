Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дженнифер Лоуренс рассказала, какую пластическую операцию сделает в этом году

Актриса собирается сделать маммопластику после вторых родов
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер ЛоуренсИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс в интервью изданию The New Yorker рассказала, что сделает маммопластику в этом году.

Знаменитость призналась, что после рождения второго сына ей перестало нравится ее тело. Актриса заявила, что у нее запланирована операция на ноябрь. По ее словам, следующей весной у нее будут откровенные сцены в фильме, поэтому ей хотелось бы быть уверенной в себе. Она отметила, что решилась бы на маммопластику, даже если бы не работала в киноиндустрии.

«Возможно, я бы не спешила на прием так же быстро, но думаю, я бы сделала операцию», — сказала Лоуренс.

Звезда также сообщила, что делает инъекции ботокса, но ей важно, чтобы у нее сохранялась мимика. При этом актриса заявила, что против филеров, так как их видно на камере. Лоуренс не исключила, что однажды сделает подтяжку лица.

Ранее Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку в Риме в полупрозрачной юбке.