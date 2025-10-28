Звезда сериала «Счастливы вместе» высказалась об отъезде Пугачевой из России

«Она вынуждена заниматься этими политическими историями, которые сделал ее супруг. Я понимаю, что ей было сложно. Что выбрать — страну или семью? У тебя, например, муж враг народа. Ты в Москве с детьми. Ради России развестись с ним? Она старше, мудрее, и, наверное, отчасти принесла себя в жертву. Это сложная история, я бы не хотела никого судить. Не знаю, как я бы повела себя в этой истории», — сказала Бочкарева.