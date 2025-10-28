Звезда сериала «Счастливы вместе» высказалась об отъезде Пугачевой из России

Актриса Наталья Бочкарева выразила мнение, что певице Алле Пугачевой было непросто оказаться на перепутье между чувством к стране и верностью мужу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом), выступившему против России, передает Life.ru. Данное заявление звезда сериала «Счастливы вместе» сделала в рамках авторского подкаста «Сорян, это подкаст» журналиста Сурена Каграманова.
«Она вынуждена заниматься этими политическими историями, которые сделал ее супруг. Я понимаю, что ей было сложно. Что выбрать — страну или семью? У тебя, например, муж враг народа. Ты в Москве с детьми. Ради России развестись с ним? Она старше, мудрее, и, наверное, отчасти принесла себя в жертву. Это сложная история, я бы не хотела никого судить. Не знаю, как я бы повела себя в этой истории», — сказала Бочкарева.
Отвечая на вопрос об уехавших артистах и иноагентах, знаменитость подчеркнула свое глубокое уважение к творческому наследию Пугачевой. Она назвала певицу великой женщиной и национальным достоянием, отметив ее значительный вклад в культуру страны. При этом актриса обратила внимание, что многие в начале СВО не до конца осознавали серьезность последствий своих публичных заявлений.
Звезда подчеркнула, что не хочет никого осуждать, но также высказалась на тему тех, кто покинул страну. Актриса не испытывает сожаления по поводу отъезда некоторых знаменитостей. По ее словам, если человек ощущает неприязнь к собственной стране, то пусть уезжает, так, вероятнее, будет даже правильнее.
Ранее Наталья Бочкарева появилась на публике с 17-летней дочерью.