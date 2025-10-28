Актер из «Утомленных солнцем» Андре Умански умер в 92 года

Он также был артистом дубляжа, озвучания и театральным режиссером. Всего на счету Умански свыше 130 работ, включая 80 картин. Среди них — «Призрачное счастье», «Макбет» 1959 года, исторический фильм «Аустерлиц», советско-французская картина «Нормандия — Неман», «Комиссар Наварро», «Мегрэ» 1990-х и ряд других.