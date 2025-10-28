Ричмонд
Актер из «Утомленных солнцем» Андре Умански умер в 92 года

Артист скончался 26 сентября в Париже
Андре Умански, фото: кадр из видео
Андре Умански, фото: кадр из видео

Французский актер театра и кино Андре Умански, снявшийся в ряде проектов, ставших культовыми, скончался на 93-м году жизни, следует из пометки, которая появилась на портале IMDb.

Согласно его данным, артист скончался 26 сентября в Париже, однако об этом стало известно только спустя месяц.

Известно, что актер снялся в фильме «Утомленные солнцем» российского кинорежиссера Никиты Михалкова в роли Филиппа. В титрах артист значился как Андре Думански и Андрей Уманский.

Он также был артистом дубляжа, озвучания и театральным режиссером. Всего на счету Умански свыше 130 работ, включая 80 картин. Среди них — «Призрачное счастье», «Макбет» 1959 года, исторический фильм «Аустерлиц», советско-французская картина «Нормандия — Неман», «Комиссар Наварро», «Мегрэ» 1990-х и ряд других.