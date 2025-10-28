Кустурица представил сюжет фильма «Как я не снял “Преступление и наказание”»

О планах создать киноленту «Как я не снял “Преступление и наказание”» Кустурица сообщал еще в 2011 году после пресс-конференции в Москве, посвященной «Неделе сербских фильмов». Тогда он рассказал журналистам, что хотел снять картину по роману Федора Достоевского, но не сделал это, поскольку не знал, как перенести язык и мышление русского писателя в современность. Позже Кустурица рассказал ТАСС, что российский актер, номинант на кинопремию «Оскар» Юра Борисов примет участие в съемках «Как я не снял “Преступление и наказание”». Борисов исполнит роль самого Кустурицы.