Кустурица: «Бриллиантовая бабочка» поспособствует появлению новых идей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Лауреат двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля, сербский кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица поддержал идею создания премии «Бриллиантовая бабочка», отметив, что она должна способствовать появлению новых идей и формированию нового «морального уровня». Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Это очень хорошая идея. Это здорово, потому надо [создать] новый моральный уровень. Все, что надо сделать в этой награде, — надо, чтобы она обозревала новые идеи, новую жизнь», — сказал Кустурица.
Первое вручение премии пройдет 27 ноября в Москве. Учредителями премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры. Презентация академии и кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму, равную эквиваленту $1 млн, и каждая следующая номинация — $250 тыс.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».