Юлия Меньшова обвинила в цинизме создателей сериала «Москва слезам не верит»

По словам знаменитости, сначала она узнала о проекте из кулуаров, а затем с ней напрямую связались режиссер Жора Крыжовников и его продюсер. Хотя актриса высоко оценила талант Крыжовникова и изначально поддержала саму идею переосмысления сюжета, она категорически отвергла возможность использования названия «Москва слезам не верит» для нового проекта.