Россия и Иран работают над документом о совместном кинопроизводстве

«Трудно быть богом» — восьмисерийный проект совместного производства «НМГ студии» и Team Films для Wink и НТВ при поддержке Института развития интернета. В настоящее время проходят съемки: часть материала была снята в Иране, сейчас они продолжаются в Москве в кинопарке «Москино». Специально для съемок была построена одна из самых масштабных декораций. Роли в сериале исполнят Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Никита Кологривый, Федор Лавров, а также сербский актер Александар Радойичич.