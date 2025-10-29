«Если бы Данила Багров появился сейчас, героем он бы не стал». Интервью с Григорием и Анной Сельяновыми о «Брате навсегда»

Г. С.: Ну, как будто не все способны считывать. Пока пена еще не сошла, мы не весь фидбэк получили, но условно есть два лагеря. Есть огромное количество людей, которые подходили с очень благодарными лицами, в хорошем смысле слова просветленными, экзальтированными, которые просто говорили: спасибо вам огромное за такое теплое кино, за то, что вы поднимаете эти темы настолько искренне, это было так честно, нужна такая смелость, чтобы это все рассказать. А есть второй лагерь вот этих отзывов критиков, которые нам капают с другой стороны: а почему не последовательно, почему нет анализа, нет антропологии? Ну опять же, мы делали фильм, как и все в жизни, сердцем. Это может быть плохо для критических разборов, но, мне кажется, в человеческом смысле это очень вещь полезная, и люди это считывают.