«Голодные игры: Рассвет жатвы» является экранизацией пятой книги из цикла «Голодные игры» писательницы Сьюзан Коллинз. Сюжет фильма рассказывает о событиях, которые происходят за 24 года до оригинальной трилогии, в которой Китнисс Эвердин участвует в Играх. Главным героем новой части станет 16-летний Хеймитч Эбернати, будущий наставник Китнисс. Премьера фильма ожидается 20 ноября 2026 года. В России картина выйдет одновременно со всем миром.