В новых «Голодных играх» снимется победитель конкурса фанатов франшизы

Премьера фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» состоится 20 ноября 2026 года

Кинокомпания Lionsgate объявила победителя конкурса фанатов франшизы «Голодные игры», который получил право сняться в шестом фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы», сообщает издание The Variety. Им стал актер и режиссер из Флориды Девон Синглтери. Ему досталась роль Блэра, близкого друга Хеймитча Эбернети и Бердока Эвердина, отца Китнисс.

Синглтери прокомментировал свою победу в соцсетях: «Я просто потрясен. У меня просто нет слов. Я невероятно взволнован», — признался актер.

Свои поздравления ему направили актеры шестой части Маккенна Грейс, Уитни Пик и Джозеф Зада.

«Голодные игры: Рассвет жатвы» является экранизацией пятой книги из цикла «Голодные игры» писательницы Сьюзан Коллинз. Сюжет фильма рассказывает о событиях, которые происходят за 24 года до оригинальной трилогии, в которой Китнисс Эвердин участвует в Играх. Главным героем новой части станет 16-летний Хеймитч Эбернати, будущий наставник Китнисс. Премьера фильма ожидается 20 ноября 2026 года. В России картина выйдет одновременно со всем миром.