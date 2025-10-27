В издательстве АСТ выйдет новеллизация фильма «Алиса в Стране чудес»

«Фильм и новеллизация станут настоящим событием для всей семьи — детей, мам и пап, дедушек и бабушек. Аудиоспектакль “Алиса в Стране чудес” на стихи и музыку Владимира Высоцкого был абсолютным хитом в СССР с 1976 года, а литературный первоисточник Льюиса Кэрролла неизменно любим аудиторией самых разных возрастов. Авторы фильма перенесли действие классической истории в современную Москву, что повлияло на характер героини и на облик Страны Чудес», — говорится в сообщении.