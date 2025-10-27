Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

44-летняя Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе Victoria's Secret

Супермодель снялась в нижнем белье на подиуме
Алессандра Амбросио / фото: соцсети
Алессандра Амбросио / фото: соцсети

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе Victoria’s Secret. Соответствующие снимки появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бренда. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

44-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре, стоя на подиуме, в черном блестящем нижнем белье, состоящем из трусов и корсета с глубоким декольте.

Помимо этого, знаменитость надела чулки и туфли на каблуках. Ее образ завершали массивные крылья в виде маски со шлейфом.

Ранее Алессандра Амбросио в нижнем белье станцевала на берегу океана.