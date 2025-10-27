44-летняя Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе Victoria's Secret

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе Victoria’s Secret. Соответствующие снимки появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) бренда. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
44-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре, стоя на подиуме, в черном блестящем нижнем белье, состоящем из трусов и корсета с глубоким декольте.
Помимо этого, знаменитость надела чулки и туфли на каблуках. Ее образ завершали массивные крылья в виде маски со шлейфом.
