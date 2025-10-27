Ричмонд
Мария Кожевникова рассказала о борьбе с лишним весом после четырех беременностей

Артистка также выступила в защиту людей с крупными формами
Мария Кожевникова
Мария Кожевникова

Актриса театра и кино Мария Кожевникова рассказала, что активно борется за идеальную фигуру и стремится вернуться к весу в 53 кг. Об этом сообщает Леди Mail.

«Я делаю все возможное для того, чтобы вернуться к своим 53 кг. Во вторую и четвертую беременность у меня был диагностирован гестационный сахарный диабет, и последствия этих периодов я до сих пор ощущаю. К счастью, вся эта история не перетекла в диабет, но полтора года после последних родов я находилась в статусе человека с преддиабетом, и только последние полгода мои анализы вошли в норму», — рассказала она.

Знаменитость отметила, что генетически предрасположена к диабету, поэтому вынуждена постоянно следить за уровнем сахара в крови. Она добавила, что всегда придерживалась правильного питания, а сейчас приходится быть ещё внимательнее, но и это не стало панацеей от лишних килограммов.

Звезда также выступила в защиту людей с крупными формами, подчеркнув, что лишний вес часто является следствием сбоя в организме и проблем со здоровьем, а вовсе не лени и распущенности. А еще актриса опровергла миф о том, что беременность омолаживает.