Мария Кожевникова рассказала о борьбе с лишним весом после четырех беременностей

«Я делаю все возможное для того, чтобы вернуться к своим 53 кг. Во вторую и четвертую беременность у меня был диагностирован гестационный сахарный диабет, и последствия этих периодов я до сих пор ощущаю. К счастью, вся эта история не перетекла в диабет, но полтора года после последних родов я находилась в статусе человека с преддиабетом, и только последние полгода мои анализы вошли в норму», — рассказала она.