Алена Бабенко призналась, что Африка напомнила ей Сибирь

Актриса Алена Бабенко рассказала, что пейзажи Африки напомнили ей Сибирь и окрестности Санкт-Петербурга. Своими впечатлениями об африканском континенте она поделилась на открытии III Международного фестиваля «Африка», сообщает Life.ru. Артистка также отметила разнообразие климата, которое поразило съемочную группу фильма «Моя Африка».
«Африка меня просто удивила разнообразной погодой. У нас была и жара, у нас был холод собачий, у нас был ливень», — поделилась актриса в беседе с Пятым каналом.
По словам Бабенко, съемки проходили в Кейптауне и сафари-парке, где команда столкнулась с неожиданной особенностью: животных приходилось искать среди однотонных песочно-серых пейзажей. Именно это впечатление стало одним из самых сильных за время поездки.
Актриса также отметила отличную организацию съемочного процесса и вклад африканской команды, которая проявила искренность и готовность помочь в любой ситуации. Бабенко подчеркнула, что африканцы — удивительный народ, готовый сделать все возможное, что ее приятно удивило.
Фильм «Моя Африка» был представлен в рамках открытия III Международного фестиваля «Африка».
