Падчерица Полежайкина из «Папиных дочек» рассказала о домашнем насилии

Падчерица актера Михаила Казакова заявила, что отчим жестоко обращался с ней и ее матерью
Дочь Полежайкина из «Папиных дочек» рассказала о насилии: "Бегал с шампуром"
Падчерица актера Михаила Казакова рассказала о домашнем насилии в семье. Ее цитирует Voice.

Два года назад артист, известный по роли Полежайкина в «Папиных дочках», развелся с женой Еленой. Супруги воспитывали двоих детей: сына Мирослава и дочь Викторию от предыдущих отношений Елены. По словам Виктории, отчим якобы всегда находил повод, чтобы «отругать, оскорбить и ударить» членов семьи.

«И это было не только по отношению ко мне, но и в первую очередь к маме. Мой дедушка пытался ее защитить, укрыть у себя, когда Михаил бегал за ней по дому с шампуром», — говорит девушка.

Виктория утверждает, что мужчина переворачивал мебель в доме, бил посуду о членов семьи, спускал с четвертого этажа по лестнице холодильник. Она также вспомнила случай, как они с братом делали бумажные самолетики.

«Брат тогда совсем маленьким был, у него что-то не получалось, и он начал плакать. Тогда Михаил взял его за шкирку, потащил в другую комнату и начал бить проводом от фена. Я хотела защитить, но мне попало тоже», — делится Виктория.

Ранее Михаил Казаков подал иск на алименты к экс-супруге.