Накануне выхода книги мемуаров «Мы справились, парень» («We Did OK, Kid») 87-летний Энтони Хопкинс рассказал о том, как раз и навсегда победил алкогольную зависимость. Интервью с легендой Голливуда опубликовано в издании The New York Times.
По словам Хопкинса, поворотный момент в его жизни случился 29 декабря 1975 года. В этот день актер сел за руль пьяным и при этом, понятия не имел, куда конкретно направлялся.
«Когда я понял, что мог убить кого-то — или себя, что мне было безразлично, — то понял, что я алкоголик», — поделился двукратный обладатель премии «Оскар».
После этого актер обратился за помощью. И в этот момент внутренний голос словно сказал ему: «Все кончено. Теперь ты можешь начать жить».
Звезда «Молчания ягнят» рассказал, что с той поры у него исчезло желание выпить.
«Я не могу объяснить это иначе как вмешательством чего-то божественного. Возможно, этот голос — жизненная сила, которая есть в каждом из нас. Или просто — наше сознание», — поделился Хопкинс.
Энтони Хопкинс известен по роли доктора Ганнибала Лектера из культового фильма «Молчание ягнят». Среди других заметных работ артиста фильмы «На исходе дня», «Легенды осени», «Амистад», «Маска Зорро», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Хичкок», «Отец».